Vent amable

De petit, a Portocolom, després de dinar, venia la migdiada dels pares i padrins, temps en el qual als nins se’ns obligava a guardar silenci per a no molestar als adults. Era també, en aquestes primeres hores del capvespre, «el temps de les dues» deia ma mare, quan començava a bufar un vent suau que, des del mar, refrescava les cases. Era l’Embat, una brisa marinera que donava conhort a les altes temperatures estiuenques.

Ja, de gran i des de fa cinquanta anys, també he viscut l’Embat ben a prop. I no un embat que refresca el cos sinó un que alimenta l’esperit. Em referesc a l’Embat que porta el nom de la llibreria que, des de fa mig segle, regenten na Glòria Forteza-Rey i en Francesc Sanchís, dos veritables déus dels vents, que bé mereixen ser a l’Olimp de la cultura.

Na Glòria i en Francesc han donat vida i satisfet les necessitats literàries, durant cinc dècades, a molts inquiets cercadors de volums de tota mena. I ho han fet amb gust i professionalitat. Cosa no gaire freqüent en un sector en el qual de cada vegada més s’incorporen els defectes que porta el comerç. No vull dir, amb això, que els llibreters no hagin de fer negoci amb la seva feina, mancaria d’altra!, però sí que els hem de demanar que, a més de poder viure del tema, l’han de conèixer. I em consta que els dos capdavanters de l’espai cultural, el coneixen i bé. Dominen l’ofici i, cosa molt important, saben de quin peu calcen els clients habituals.

Glòria, Francesc, Molts d’anys! Des d’aquestes pàgines vos enviam la nostra Enhorabona més sentida i esperam que, junts i enrevoltats de llibres, poguem brufar moltes espelmes més.