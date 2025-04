Una novel·la internacional

Hivern de 1925, als Alps suïssos, les gralles també trien aquest indret per sobreviure als rigors del fred, seran aquests ocells que anunciaran el final de la temporada; com els hostes que han conviscut durant l’hivern, uns tornaran als seus llocs d’origen, altres continuaran el seu pelegrinatge, o sense forces per fer desplaçaments esperaran la primavera aïllats per les muntanyes.

Les persones viuen el trasbals dels canvis que s’han produït al món, hi ha armenis com el senyor Peynirian, un home abatut pel drama del seu poble; també és armènia la senyoreta Hovsepian, el seu desconsol és patent en la mirada; Sesse, una jove encisadora, ens diuen que ha perdut l’instint de viure.

La senyora Carfort, francesa, partidària de la submissió de les «races inferiors», té un concepte excel·lent de si mateixa, s’entendreix davant la malaltia del jove romanés.

El peculiar matrimoni Saint Albert; els anglesos Vigil; Carrizales, l’espanyol que viu ancorat en un passat de glòria; les dues russes, la senyoreta Alicia, la falta de discreció el seu tret principal, al contrari la senyora Wogdeman, és assenyada, la seva no és una trajectòria convencional, quan explica els canvis que s’han produït a Rússia, diu que no tot ha canviat:

«... la guerra, la prisión y el poder de unos sobre la vida y la muerte de los otros.» pàg. 155.

El senyor Verdy, un empresari pròsper, va perdre el seu fill a la guerra, té dos nets als quals transmetrà el patrimoni, però l’absència del fill no deixa de protagonitzar cada moment de la seva vida.

Invierno en los Alpes, Zofia Nalkowska. Traducció de Katarzyna Olszewska Sonnenberg / .

Hem conegut l’hotel Toscana, regentat per espanyols, ella captivadora, amb grans habilitats per complaure els clients.

Ens acomiadem de la narradora, com les gralles que va alimentar a la barana, parteix amb la primavera, d’ella no en sabem res, li dedicarem un bon record en la nostra memòria, al seu costat hem conegut persones que ens acompanyaran, ens ajudaran a entendre el moment històric que ens presenten.

Una recomanació del tot segura, un llibre que no perd vigència i que demana ser rellegit.