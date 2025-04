Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 3 de abril de 2025

Sonets

Luis de Camoes

Lleonard Muntaner

22 euros

El més gran poeta portuguès, com a bon home del Renaixement, va tenir l’estudi, l’experiència i l’enginy com a pilars bàsics de la seva obra: va ser posseïdor d’una àmplia cultura en què es conjuguen la tradició medieval i les novetats filosòfiques, científiques i literàries del Cinc-cents, i hi afegeix una experiència personal d’estudiant,cortesà, freqüentador d’ambients populars.

Sonets, Luis de Camoes / .

El deseo de Amanda

Susana Ivorra

Balèria

15 euros

Amanda és una dona de trenta-cinc anys que aparentment ho té tot: una feina que l’apassiona, una família a la qual estima, unes amigues divertides i lleials. El problema és que, per a ella, la vida és molt més que una plàcida existència i un matrimoni estancat. Disposada a trencar amb la monotonia emprèn una aventura entre els records i el desig que la conduirà a veure l’amor.

El deseo de Amanda, Susana Ivorra / .

L’enverinadora

Anna Sàez Mateu

Pòrtic

21,90 €

En pleno auge del true crime, cabe recordar que este no es un fenómeno nuevo. Hacia 1934, un quintuple asesinato en La Granja d’Escarp (Lleida) ya acaparó titulares. La directora de Segre se crió en la casa donde la veinteañera Dolors Coït envenenó a su marido, su suegra, sus cuñados y un sobrino de meses, así que ¿quién mejor que ella para abordar unos hechos que abrieron una profunda herida en el pueblo?

Oso

Julia Phillips

Sexto Piso

18 €

Tras el éxito de su primera novela, La desaparición, Julia Phillips, una de las autoras jóvenes más celebradas de la literatura estadounidense en los últimos años, retorna con Oso, una fábula moderna que nos habla de fraternidad, desigualdad social y de la enigmática relación que mantenemos con la naturaleza. Una obra cautivadora sobre los lazos que unen a las hermanas y el misterio de los afectos.

Apuntes para una despedida

Javier Serena

Almadía

17,90 €

Apuntes para una despedida es la historia de una relación marcada por el deseo, la frustración y la pérdida. El narrador, un escritor que sufre un bloqueo creativo, encuentra en Maite un refugio que termina por convertirse en un lugar hostil. Unidos por sus ambiciones fallidas y la búsqueda de sentido, deambulan por un Madrid que se convierte en testigo mudo de su desgaste emocional.

Contraataque a los 30

Won-pyung Sohn

Temas de Hoy

19,90 €

Jihye, la protagonista de la nueva novela de Won-pyung Sohn, es una chica «normal y corriente» con un carácter apocado. En la Academia Diamant, donde trabaja como becaria, tolera en resignado silencio los disparates de sus jefes mientras aprende a dominar con maestría el arte de poner los ojos en blanco y a llevar cafés de manera servicial con la esperanza de lograr algún día un puesto fijo allí.

Yo mismo y otros animales

Gerald Durrell

Alianza Editorial

22,95 €

A partir de unas memorias póstumas que Gerald Durrell comenzó a escribir antes de enfermar gravemente, de un libro inédito sobre un viaje a Australia y de otros escritos en los que relata sus viajes en distintos lugares y su lucha por la protección de las especies en peligro de extinción, el autor de Mi familia y otros animales desgrana su vida con el humor irreverente propio del gran novelista que fue.