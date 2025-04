Arrollador Johnson / .

Lleva tiempo desarrollando una carrera sólida y ascendente, en la que se alternan proyectos con superhéroes de las grandes compañías, como Wonder Woman (DC) o Thor (Marvel), con propuestas muy personales en las que da rienda suelta a sus aficiones y manías. Su incorporación al medio se produjo colaborando con un guionista, algo que apenas ha vuelto a hacer ya que escribe sus propias historias. «La flota fantasma» (2014) es claramente un trabajo de principiante. El proyecto sufrió varios altibajos, no vendía lo suficiente así que se vieron obligados a comprimir una obra pensada inicialmente con mayor extensión. Eso se nota en el guión, que se vuelve vertiginoso y confuso en el tramo final. En cuanto al dibujo, se aprecian muchas torpezas en la primera parte y el entintado es mejorable. Pero el final ya nos permite vislumbrar el Johnson que vendrá. Cuando hayan consumido todos sus tebeos y se queden con ganas de más, pueden echarle un vistazo. Creo que es mejor que sus «Transformers».

Siguiendo el orden de publicación en España, nos encontraríamos primero con «Extremity» (2019) una fantasía en la que ya aparece su colorista habitual, Mike Spicer, y donde todos los componentes de su estilo están prácticamente formados. Un entintado expresivo y en apariencia feísta pero con un trazo ligero y entrecortado al que resulta muy fácil acostumbrarse. Unos monstruos impresionantes, entre las aportaciones japonesas y los clásicos de los relatos iniciales de Kirby. Unas onomatopeyas explosivas y que acompañan de manera ruidosa a la acción. Un sentido del espectáculo que convierte la lectura de sus obras en un paseo por un circo de tres pistas, con páginas abrumadoras llenas de personajes en liza y abominaciones gigantes. Unas perspectivas sin complejos que vehiculan imágenes extremas y puntos de vista inusuales, deformaciones, picados y contrapicados, ojos de pez, todo puede surgir en una de sus viñetas. Una firme voluntad de ser entretenido, tanto en los argumentos como en la puesta en escena, con estructuras de página muy variadas, contrastes visuales con grandes viñetas al lado de series de pequeñas viñetitas y giros argumentales que sorprenden al lector más avezado. «Extremity» comienza con la protagonista explicando que lo que más le gusta en la vida es dibujar. Poco después, vemos cómo los enemigos de su clan le cortan la mano derecha. Y luego ya no para.

Arrollador Johnson / .

«Wonder Woman. Tierra muerta» se publicó en España el mismo año que «Murder Falcon» (2020), en el primero fantaseaba con algunos de los clásicos héroes de la DC y en el otro con una de sus aficiones, el jevi. En ambos casos tenemos la sensación de que el autor es como un niño grande al que se le permite jugar con unos elementos por los que no siente ningún respeto. O, mejor, le divierten tanto que no reprime ninguna idea, por loca que parezca. En su cómic sobre la princesa amazona vuelven a salir esos monstruos gigantes que tanto le gustan. Pero sobre todo es una fenomenal reflexión sobre el origen de la violencia y la destrucción. Servida por un creador en plena forma que no evita los chistes más brutos, con tal de dar espectáculo. Para recordar lo que la heroína hace con los huesos del pobre Superman. Léanlo y verán, no decepciona. Su oda al jevi es triste y simpática a partes iguales. Habla de la pérdida y la inevitable muerte. Pero también de la música como factor que nos conecta con la realidad y nos permite disfrutar, aunque sea por un momento, de nuestra existencia. Su dibujo ya no puede ser mejor. Son dos comics imprescindibles.

Luego viene su versión de «Bill Rayos Beta» (2021), el personaje secundario que Simonson creó para Thor. Con poderes similares a los del semidios y una gran diferencia: su cara de caballo. Bill es el clásico héroe con buen corazón y una fachada horrible. Johnson plantea su premisa en las primeras páginas, sin andarse con rodeos. Sif, la ex de Thor, acompaña al héroe equino a sus aposentos. Pero cuando ve que no puede abandonar su versión animal y adoptar un aspecto más humanoide, reconoce que le cuesta intimar con el atribulado personaje. Así que Bill decide viajar al otro lado del universo y enfrentarse a los demonios para conseguir una cara con la que poder mirarse al espejo. Por cierto, la aventura se inicia con un fenomenal homenaje a Kirby y su dragón Fin Fang Foom. Más allá de la trepidante sucesión de hazañas cósmicas, sorprende la delicada caracterización de los personajes. Warren Johnson dibuja bien, pero también sabe escribir.

Llegamos así a «Do a powerbomb» (2023), editado en un formato superior a los anteriores y que se agradece porque facilita la lectura de los textos y permite disfrutar mejor del arte. Se trata de una propuesta muy personal, basada en otra de sus aficiones inconfesables: la lucha libre. Si los Hernández habían legitimado a los luchadores enmascarados enmarcándolos en su herencia chicana, el autor se acerca más a los referentes japoneses que siempre están presentes en su obra, con Akira en primer lugar. Éste es un tebeo a lo «Last Man» de Vivés, que también debe mucho a la cultura oriental. Esencialmente se trata de combates, pantallas de ordenador que deben superarse hasta ganar el combate final. Algunos de los relatos más populares siguen este esquema, una estructura narrativa perfecta, irresistible. Tenemos conflicto y una cuenta atrás. Primero se enfrentan a estos, luego a aquellos y no se puede dejar de leer. Por si fuera poco, Johnson sazona el relato con un tenso drama familiar y una serie de objetivos imposibles. Y todo acompañado por el desenfadado y actual color de Spicer. Un tremendo show. Lo mejor, el último contrincante al que la pareja protagonista debe superar. Como he dicho antes, Johnson no descarta ninguna idea, por alucinante que sea.

En 2024 nos llegaba su versión de «Transformers». Grandes dibujos y peleas molonas. Pero me cuesta distinguir los robots malos de los buenos y todo acaba siendo demasiado intenso para mí.

Tenemos Daniel Warren Johnson para rato. Yo ya estoy esperando su próxima entrega.