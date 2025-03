Na Margalida Cifre Socias és mestra (els mestres de ver ho són per sempre), lectora intel·ligent i amiga. Els seus consells en matèria de llibres no deceben mai. De la darrera trobada, m’emport «El plaer de Mirar. El museu del visitant.» (Eulàlia Bosch, 1998). Diu: Mirar és establir un pont entre el que sabem i el que ens sorprèn. (...) No veure-hi clar d’entrada és l’inici necessari de tot procés de recerca. (...) És, per tant, un camí segur cap al coneixement i el reconeixement.

El primer que sorprèn d’aquest centre d’art és la magnífica intervenció arquitectònica, obra de Josep Lluís Mateo i Martínez. Rere el llenç d’unes façanes tradicionals que fan cantonada al cor de Llucmajor, compareix aquesta intervenció decidida, fruit d’una reflexió seriosa i professional de les funcions que han de tenir els espais recreats. Entre d’altres, albergar el llegat fotogràfic de qui dona nom al carrer. Una herència que s’ordena per àmbits: orígens, retrats, natures mortes, viatges, arqueologies i nus. Els positius del fotògraf titular són identificats per una vasa clara de faig i dialoguen suara amb les obres d’altres fotògrafs que el llucmajorer atresorava. S’estableixen així unes confluències que es contrasten i complementen.

Antoni Catany i Jaume (1942-2013) formà part, durant la segona meitat del segle XX, d’una generació d’artistes que reivindicaren -i aconseguiren- que la fotografia fos considerada a l’Estat espanyol un art de ple dret. Segurament, el fet que la creació de l’obra impliqui una captura tècnica de la llum despistava els suposats entesos. Però de la mateixa manera que els oftalmòlegs saben que la visió no es produeix ni al cristal·lí ni a la retina de l’ull, sinó al nostre cervell, la fotografia només és art quan la intenció (i el saber) de qui fa la foto és capaç de fer aflorar el diàleg de l’autor amb la seva realitat. El diàleg de l’espectador amb l’obra completarà el fet creatiu.

Sol post, surt del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany. De sobte, la gran C del seu logo se m’apar la secció vertical d’un ull, o d’una càmera fotogràfica. Una C sempre oberta, atenta, en exposició permanent. Un ull dilatadíssim com els d’una òliba que que potser ressegueix el carrer. Seria fàcil, aquí, reclamar qualsevol cançó de Maria del Mar Bonet, amiga de l’artista i present en dos dels retrats, però na Nona em proposa Inside, looking out de The Alan Parsons Project (Gaudí, 1987). Perfecta.

