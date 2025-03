Tot conspira per robotitzar-nos

Aprendre amb els altres.

Lectora dels mil i un sexes de l’esperit no et regiris quan passes el primer aiguavés de les meves notes quasi sempre vives i enfollides. Aquest pic et faré volar més perquè t’oferiré una fusió dels llenguatges que m’han fet companyia dins la pluja tan bella i llarga d’aquest març i dels dia amb poca llum, rúfols i plens d’una claror que converteix els objectes i els paisatges en figures de moltes dimensions.

Blanca Llum Vidal és una veu que t’estameneja com un cap de vent desfet. I aquest llibre de poemes seu Tan bonica i tirana (Proa), que recorr en totes direccions el País Català com una renaixença esperançadora o un lletratrèmol que et deixa desfet i exhaust cada estoneta de llegir petit, l’aconsellaria a les adolescents que lluiten contra el patriarcat, a les vídues que no s’han resignat mai, als homes tan sensibles que els diuen feminitzats, i als homes feminitzats de bon de veres, i a les brodadores de sospirs, i a als que no creuen en l’amor, i a les que s’entreguen a l’amor com l’única certesa de la vida, i als que ploren per un no-res, i als que tenen el cor de pedra i el cervell d’economia, i als febles i vulnerables i als clars d’esperit, i a un tu molt narcisista que es creu el rei del mambo, i als fadrins verds que mormolen flastomies pels cap-de-cantons i als jovençans addictes a les xarxes socials i masclistes i a les mares que s’avorreixen i als pares que s’avorreixen i a tot quisqui que vulgui passar una estona de gust verbal amb el viatge d’una dona que sap amollar: «Hi ha amors que t’enganxen com una droga, i són completament destructius. És un llibre que no té només a veure amb l’amor i el dolor que pot provocar, sinó també amb la possibilitat de travessar un llindar i que tot això t’acabi afectant patològicament. El llibre és molt poliamorós. El tu no és un únic destinatari. Qui estima una sola cosa no estima res, són paraules de Marina Tsvetàieva, una autora que m’ha influït bastant. Parlo d’una cosa que se li pot dir amor i que, en el fons, et buida per complet. De fet, et deixa desposseït.» Ja veieu com respira Blanca Llum sense pèls a l’esperit i ben caralta.

Per això et don a tastar, Lectora amiga, el primer poema de Tan bonica i tirana, perquè entris en gana i cerquis la resta d’aquest banquet inacabable.

Viatge.

«Todos dicen que el amor /es amigo de la locura, /pero a mi, que ya estoy loca, /es lo único que me cura» Raffaella Carrà.

Com quan parties de viatge a l’exili i no se sabia si acabaries tornant, si et devoraria una bèstia marina, si mataries el monstre d’un ull, si teixint un tapís algú es moriria per tu o acabaria guillat d’estimar-te o si et farien esclau les sirenes. Com quan l’únic que duies era una brúixola torta i una brúixola d’or, una carta d’amor devastat perduda a l’infern de la butxaca i un mapa amb arrugues i amb la cal·ligrafia molt vella i amb dibuixos de flors estrangeres i de gent que, si en sap, és perquè viu a la lluna. Com quan els comiats eren així, extravagants i amb la màgia de saber-los petits, la paraula sagrada que, justament per això, només pot ser iconoclasta. Tots diran que el meu amor / és enemic de la calma, / però a mi, que ja estic boja, / és l’únic acte que em salva. Com quan l’espera era un objecte real amb volums i perímetres i amb una mica d’aresta i no una idea fluïda ni el concepte filosòfic per parlar de no-res i de tot i ningú. Tan real com un cistell, com una casa, com una figa. Com quan el desconegut tenia una cara amb dos ulls, un nas i una boca que parlava la llengua que podia dir el mal i el desig i que tenia la memòria dels drames rurals, de les correspondències arcaiques, de l’odissea profunda i dels sots més feréstecs. Com quan al temps que passava no hi posava final un messies i el progrés no existia perquè només hi ha les mans, deien, i els orgasmes que, com la terra, es treballen, se sembren i es llauren. Com abans. Com fa cent anys, mil. La prehistòria del cor i del sexe i l’origen del dubte. El principi del vent i la causa dels cossos que un dia es barallen i un dia es penetren. Com la rondalla de mai i de sempre. Com abans. Com fa cent anys, mil. Així has marxat de viatge. Així m’he quedat. Com abans. Com fa cent anys, mil. Com els amants més antics de la història.

Marta Palau a la Fundació Tàpies val l’alegria.

Quan baixes les escales per veure la mostra d’aquesta artista catalano-mexicana et quedes embambat amb una peça gegantina, Cascada: una pluja de semen davalla del cel-ras fins en terra. Els espermatozous estan fets amb calces blanques de niló. I penjat del sostre treballada amb juta hi ha una immensa escultura vaginal, Ilerda V. La instal·lació és tota una gran benvinguda d’una artista que el 1941, en plena dictadura franquista, quan era una nina, es va exiliar amb els seus pares a Mèxic. Marta Palau. Els meus camins són de terra, és la primera gran mostra de l’artista a escala internacional després de la seva mort. L’exposició és el resultat d’una feina personal de la directora del museu i comissària de la mostra: Imma Prieto. El temps de la pandèmia la Prieto va descobrir la potencia i la seducció d’aquesta artista molt desconguda aquí. Aquesta cascada que ens obre de pinta en ample la mostra riquíssima de tota casta d’obres tan escultòriques i pictòriques com autobiogràfiques que omplen les vitrines amb esborranys, manuscrits i tota casta de petites peces que eixamplen les visions. La terra de Lleida on va néixer Palau fertilitza la de Mèxic on va viure i el futur i el passat es retroalimenten.

M’entusiasmaren les juxtaposicions complexes i imprevisibles dels materials (paper, canya, fusta, terra, etc.), els variadíssims volums i la construcció dels espais. La Palau ho diu a les clares: «Jo començo amb els materials; un cop tinc els materials, ells em van dient com… Té a veure amb els meus orígens. Jo vaig néixer en un poblet de camperols, Albesa, i la terra és el més important, la terra és sagrada. El tapís em va arribar per allà». La Palau pertany a la segona generació d’exiliats, una grup amb un record llunyà i bromós dels orígens que es relacionen amb la terra dels avantpassats des de l’interès lúcid. És una artista universal que mirava Catalunya igual que la resta del món, i feia servir la historia biogràfica per tenir-ho tot des d’un lloc arrelat. Les avantguardes catalanes i les mexicanes, Lleida i Tijuana, es fonen i converteixen la recuperació de Marta Palau en un espai fecud i molt creatiu.

