Sobre maternitat, llibertat i relacions humanes

Ja amb la seua primera novel·la, El futur no és el que era, Joan Mayans se’ns va mostrar com un novel·lista amb una gran capacitat per disseccionar les relacions humanes. En aquest cas concret, per fornir-nos moltes pistes sobre les angúnies, esperances, dubtes, decepcions, desigs i projectes de la gent de la seua generació. D’una manera fina i complexa, el novell novel·lista posava molts temes sobre la taula, amb una capacitat no gaire habitual de poder arribar al lector.

Ara se’ns presenta amb una nova novel·la -Pensa un desig- on algunes de les virtuts que constatàvem en aquella primera hi ressorgeixen, encara, augmentades i millorades. En el subtítol, Joan Mayans ens diu que tenim entre mans “una novel·la sobre abandonaments, revenja, tatuatges, vídeos de YouTube i un parell de pastissos d’aniversari”. D’una manera fresca i elegant, ens desgrana l’estructura superficial d’allò que en l’estructura profunda trobarem (si més no, jo hi he trobat) una obra interessant sobre la maternitat, sobre la llibertat i, de manera general, sobre les relacions humanes.

Els personatges principals de Pensa un desig són una filla -Clara- i una mare -Maria- que estan distanciades la major part de la seua vida. Aquesta distància (l’abandonament a què es refereix en el subtítol) té unes conseqüències clares tant per a la mare com per a la filla. La mare, Maria, deixa la família (filla i marit) en busca de la seua llibertat. Es busca a ella mateixa. Pensa, com tantes dones deuen haver pensat (i deuen pensar encara), que ha viscut només en funció dels altres (del marit, de la filla) i que, per tant, ha arribat a un punt que no sap ni qui és. Per descobrir-ho, necessita posar distància. Distància de la família que ha creat i distància en relació a la seua mare i al seu pare (una parella també molt característica, en què la mare domina i el pare en fa seguidisme més o manco acrític). Per això, ho deixa tot i comença en un altre país. I, a partir d’aquí, es construeix una vida nova.

La filla pateix la pèrdua de la seua mare. És crítica, intel·ligent, independent i va molt a la seua. De manera que creix prenent decisions que alguns troben estranyes, però que per a ella tenen un sentit. Tot i que, arribat al punt del conflicte que amalgama la novel·la, es demana si aquest sentit l’hi ha donat ella mateixa o si li ha vengut donat pels seus traumes, per la seua història íntima, per claus del seu passat personal. Necessitarà que es desemboliqui el nus de tot plegat per poder arribar-ho a entendre.

Al voltant dels personatges principals, n’hi tenim d’altres, la psicologia dels quals també és ben desenvolupada per Joan Mayans. Hi apareix l’exmarit de Maria i pare de Clara (un home que es dedica a gestionar una funerària i que ho té tot a lloc, sense que res es pugui sortir de mare, equilibrat i una mica fredot i distant), la mare de Maria (dona dominant, víctima de l’ordre establert, que defensa a peu i a cavall), en Marcello (parella de na Maria, simpàtic i pròxim en tot moment, però una mica postís), la parella formada per en Marc i en Wilson (que lloguen el ventre de na Clara per tenir una criatura de la qual ells seran pares... si tot va com esperen), na Virgínia (la dona en qui l’exmarit de na Maria busca recer, fins que el conflicte desencadenat a l’obra li fa obrir els ulls)... Tots aquests personatges resulten rics i matisats, cosa molt estranya en una novel·la on el component psicològic resulta totalment primordial.

Al llarg de la novel·la, l’autor mostra un bon domini dels girs narratius, fet que contribueix a generar atenció per allò que està passant i per allò que ha de passar. Així, no cau en cap moment en el que podria resultar més previsible, ni deixa que el lector tregui conclusions equivocades abans d’hora.

No voldria acabar sense deixar constància que el llibre se’ns presenta en una acurada edició de Voliana Edicions, fruit de la professionalitat i de la bona feina d’aquesta editorial independent de la comarca del Maresme, amb Jordi Solé i Camardons al capdavant. Contingut i continent, doncs, s’avenen en una publicació ben interessant.

