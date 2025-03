Com tantes altres efemèrides, aquesta ens va passar desapercebuda. Ens referim al cent cinquantè aniversari de l’estrena d’una de les òperes més populars del repertori, «Carmen» de Bizet, que es va veure i sentir per primera vagada el 3 de març de 1875, el mateix dia que Bizet havia estat guardonat amb la Legió d’Honor.

George Bizet, era fill d’un professor de cant, el qual li va ensenyar els primers fonaments de la música; als nou anys va començar a estudiar al Conservatori de París. Als 18 anys va compondre una Simfonia, que no s’estrenà en vida seva i fou recuperada en els anys trenta del segle passat. El 1857 guanyà el prestigiós Gran Prix de Rome de composició que li va permetre prosseguir la seva formació a Itàlia durant dos anys. Al seu retorn a França va compondre «Les pêcheurs de perles» (Els pescadors de perles) (1863), la música incidental pel drama «L’Arlésienne» (L‘Arlesiana) (1872) i «Carmen» (1875). Cap d’aquestes obres foren exitoses, en vida i ell va morir, poc després de la primera funció del darrer dels títols esmentats sense saber que es convertiria en un èxit.

«Carmen» té quatre actes i el llibret és obra d’Henri Meilhac i Ludovic Halévy, autors que es varen basar en la novel·la del mateix títol de Prosper Mérimée. El dia de l’estrena algunes escenes varen ser rebudes amb fredor i els crítics varen ser durs amb l’obra. No varen saber veure l’enorme quantitat de música bona que amaga la partitura, en la qual hi trobam fins i tot un plagi. Sí, Bizet es va basar amb la cançó «El arreglito» per escriure la famosa Havanera. Coses que passen i que no li lleva gens de mèrit a aquesta obra tan popular i estimada pel públic.

