Som o ens fan?

Aquest és l’interrogant que, al meu parer, planteja l’escriptora catalana Montserrat Espallargas al llarg de la seva darrera novel·la, La genètica de les passions (Edicions Bromera, 2023). Val a dir que Espallargas ja ha donat mostres del seu bon quefer literari amb Vides de Filferro (Premi Recvll Joaquim Ruyra) o El Clan de sa Ràpita (Premi Ferran Canyameres).

La genètica de les passions. / Montserrat Espallargas. Edicions Bromera. 21,96 euros.

En aquesta ocasió ens presenta un relat dur, emmarcat en una Mallorca que no té res d’idíl·lica ni idealitzada. He de confessar tanmateix que la frase «Hi ha clans de moltes menes, el pitjor de tots és el de la família», que figura a la contraportada, em va resultar una mica excessiva. Però en vaig tenir prou amb la lectura de les primeres pàgines, per entendre-la: hi ha entorns en què, sota una aparent placidesa, s’hi amaguen fets terribles, relats on els abusos i els maltractaments són el pa de cada dia. A La genètica de les passions s’hi conjuguen moltes coses: la nostàlgia per una infantesa definitivament perduda, l’enyor pels éssers tan estimats com irrecuperables, la cruesa silenciosa de les relacions paternofilials... No hi ha a penes cap encletxa de llum, en aquest trasbalsador relat, tret de l’omnipresent i obsessiu record del germà traspassat, l’únic escull al qual la protagonista sembla poder aferrar-se en el seu particular naufragi.

«Va haver-hi un temps, ja no sé quan, que en les nostres vides hi havia un demà», escriu, un moment donat, l’autora. Tots hem experimentat aquesta sensació a la qual anomenam esperança o il·lusió, segons els casos. Allò que Espallargas tracta de dir-nos és que la genètica pot ser un factor important, quan no decisiu, en l’esdevenidor de les nostres vides. Cal llegir-la, si més no per desfer-nos dels falsos mites i creences que sovint adoptam, encara que sigui per pura supervivència.

Suscríbete para seguir leyendo