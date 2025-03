Felip Munar i Munar, llicenciat i doctor en Filologia Catalana i Lingüística General, té una llarga i reeixida trajectòria com a docent. Des de la sàvia expertesa del seu bagatge cultural en temes de festes, costums i tradicions populars col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació, com ara la publicació dominical del conegut «Costumari Popular» que, des del 2002, presenta als lectors del Diari de Mallorca.

La petjada diària de la religiositat. 112 pàgines. 10 euros / Felip Munar i Munar

En els «Dos mots d’introducció» del llibre, «La petjada diària de la religiositat» Munar assenyala de seguida aquest fet inquietador de la nostra societat: hem passat de viure intensament i diària pràctiques religioses, de saber-ne l’origen i el perquè, de complir-ne els preceptes, a passar-ne de llis.

Aquest passar de llis avui de l’empremta religiosa dels nostres costums i tradicions és l’estímul impulsor que ha engrescat Felip Munar a bastir amb gran cura i excel·lent qualitat el llibre que comentam. Convençut que aquesta cultura no ha d’acabar sent una peça de museu, proclama que ha de poder emplenar els nous viaranys que conformen les relacions en un món multicultural interactiu, fruit dels canvis ràpids i sobtats de la nostra societat. El cristianisme, afirma Munar, ha configurat la feina, el repòs i el lleure. Com també la major part de les festes de què gaudim.

Malgrat aquesta innegable cristianització històrica, el que avui tothom percep és que s’han perdut els orígens de les pràctiques i els costums sagrats, els motius de les festivitats, els rituals i els símbols religiosos, els significats de les vestimentes, els sagraments, les devocions i les oracions.

Tot i aquestes malaurades pèrdues, sortosament perdura, vigent avui, la forma tan singular i pròpia de la nostra llengua, que és plena de paraules i expressions d’autèntica arrel cristiana; com el simple «adeu» dels comiats; el «si Déu ho vol»; les exclamacions «Déu Meu», «Mare de Déu», «Per l’amor de Déu»...

Servint-se Munar de les acurades recerques poades en el costumari popular de les nostres Illes, ens proposa endinsar-nos al bell mig del bosc encantat de la nostra tradició on encara hi perviuen avui, ni que sigui una mica entelades per la fina transparència boirosa de l’oblit, les antigues petjades religioses que ens llegaren curosament els nostres pares i padrins.

N’és una mostra emblemàtica el costum encara vigent en la nostra societat quan, en la festa de Pasqua, els padrins joves regalen als seus fillols les mones de Pasqua. Ja siguin sota la forma de figuretes de xocolata, d’ous pintats o de conillets de pasta. Les mones de Pasqua ens han arribat provinents del nostre fons cultural.

És ben pertinent, doncs, el consell que, a mode de cloenda del llibre, ens recomana assenyadament Felip Munar: convé recordar, en un món vertiginós i canviant, aquestes empremtes per tenir present d’on venim i què ens ha conformat per entendre accions i actuacions que fem sense ser-ne conscients.

