Em veig amb cor de cantar la duras

Marguerite Duras escriu.

Aquesta mestra, aquesta amiga d’unes nits dels setanta a Barcelona escriu. Aquesta dona que ha travessat totes les tempestes del segle XX i els seus horrors, i les seves guerres i les seves lluites alliberadores i les seves alegries serenes, escriu.

La record com si fos ara aquell vespre que la vaig presentar a la Filmoteca de Catalunya, situada en un carrer el nom del qual no record, just devora el mercat de Santa Caterina, a dues passes de la Catedral.

Era petita, molt amable, amb un cap gros com d’escultura romana i una veu fonda que em feia néixer calfreds per l’espinada. Els films que es projectaven eren dos: aquella meravella de Le camion, en què ella i Gerard Depardieu parlen quasi una hora d’una dona que sofreix, d’un viatge per carretera, del desig, de l’explotació d’aquell cos de dona, d’una guerra, d’un gran dolor, d’una petita esperança, de la feina de l’actor i de l’escriptora. Sé que el film va canviar la meva manera de veure el cinema. Com a mínim un cert cinema. I em va mostrar la capacitat d’invenció d’una Duras que s’arriscava sempre, com ha de fer la vertadera creadora.

L’altra pel·lícula era India Song, rodada en una mansió mig abandonada dins el Bois de Boulogne de París en què uns personatges i unes veus entremesclen tota la infantesa durasiana a la Indoxina francesa amb un amor que apareix entre els jardins del parc, dins els grans corredors d’aquelles sales i sales del palauet, entre les despulles d’una escenografia que sembla que pot desaparèixer en un tres i no res per deixar-nos bocabadats, esmaperduts i corsecs.

Va ser emocionant sentir la Duras que ens contava als pocs espectadors fans com s’havia enginyat per crear aquells dos mons tan diferents que ens interpel·laven des de llocs inesperats, que ens deien coses que no havíem sentit mai, que ens ajudaven a sentir amb més percepció allò que apareixia a la pantalla.

Va ser una orgia de descobriments que acabà en un restaurantet que hi havia dins el mercat de la Boqueria, a la Rambla de les Flors, on conjugàrem tesi amb pler menjant i bevent tota casta d’exquisideses. Ho record tot com si veiés un somni que està punt de fugir i deixar-me una sensació molt calma.

UN LLIBRE APASSIONANT

Tots aquests dies de final d’hivern he tingut de llibre de capçalera Escriure (Labreu Edicions), de l’estimada Duras. Com tota la seva obra, és un llibre curt, 97 planes, i inacabable. Això vol dir que es pot llegir i rellegir un cop i un altre cop i el lector sempre hi troba coses noves, descobriments mínims, músiques que no havia sentit mai. Ja saps, estimada Lectora, que no m’atur de repetir que llegir és rellegir. I també que cal llegir amb la lentitud com a companya.

És un llibre, a més a més, calidoscòpic. No tan sols per l’escriptura, sinó també perquè recull cinc textos que podrien tenir el perfum d’uns ultima verba, un elixir testamentari.

El primer text es titula com el llibre, «Escriure», i és una confessió feta en veu baixa, quasi xiuxiuejant, perquè ens conta confidències en primera persona ben significatives. Ens diu que es va comprar una casa per escriure a Neauphle. La va comprar amb els drets cinematogràfics d’Un dic contra el Pacífic. La casa la consolava de totes les penes de criatura. La volia per escriure llibres que encara desconeixia i que mai no havia decidit que faria i que mai no havia decidit ningú altre. I allà va fer la seva solitud. La solitud necessària i determinats costums personals poblaven la seva vida. Era com trobar-se dins un forat, al fons d’un forat, en una solitud gairebé total i descobrir que només et salvarà l’escriptura. I reconeix que allà pot dir el que vol. I que mai no arribarà a saber per què s’escriu i com no s’escriu. Molts dels seus llibres surten d’aquesta casa. I també de la llum del parc, d’aquesta llum reflectida a l’estany.

La lletra durasiana s’incrusta en el pensament i ens fa ser millors, més clarividents, més lliures. I ens diu i assegura allò que sabem i no reconeixem: que al nostre voltant tot escriu.

El segon text és «La mort del jove aviador anglès». I aquí ens conta una història. No passis pena. No la contaré perquè cal llegir-la amb la velocitat exacta que demana la mort del jove aviador anglès el darrer dia de la guerra. Crec que el virtuosisme de la literatura de la Duras es desplega en aquesta contarella que arriba al fons de l’esperit i et remou les entranyes amb paraules planeres i vives.

El tercer text, «Roma», té la substància magnètica de les meves primeres lectures durasianes, la senzillesa riquíssima. La plaça Navona de Roma, un hotel, unes cadires del bar a la terrassa de l’hotel, una dona condormida, un home que la mira, una dona desperta, l’home parla amb ella, ella recorda una excursió escolar a la Toscana. Ja hi tornam a ser, en el bessó d’excel·lència de la Duras. Entre diàlegs i sobretot de silencis passen per les seves esmolades llengües civilitzacions, reialmes, imperis, la crucifixió de Crist, la reina de Samaria, els generals romans, les landes dels fugitius de l’Imperi, aquest gran amor més gran del que diu la història, les visions, els plors i ella que mor d’aquest amor, la landa negra, l’esvaïment.

Als dos darreres textos ,«El nombre pur» i «L’exposició de la pintura», segueixen les seves pensades sobre l’escriptura i l’essència dels llenguatges, amb variacions molt minimalistes sobre fets quotidians que ens passen desapercebuts i en els quals ella posa la lupa de les seves paraules alades.

He de dir que la traducció d’aquesta Duras és de la poeta Blanca Llum Vidal, que ha fet una feina de creació molt difícil i molt bona. Ha sabut inventar un català que està amarat de la música verbal durasiana, la qual cosa és un prodigi que li vull agrair profundament. La Vidal s’ha fet Duras i puc assegurar que ha aconseguit que el viatge del francès al català sigui un èxit complet. Un llibre per a sensibles!

