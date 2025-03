Bach és primavera

Demà, 21 de març, comença la primavera. O, si més no, la primavera poètica, la que canten els ocells i els rapsodes. Els meteoròlegs igual donen una altra data, més acadèmica i més científica, per a l’inici de l’estació de les flors. Però, per un fet com aquesta i per una vegada, deixem que la ciència faci el seu camí i nosaltres el nostre.

I és que, tal dia com avui, a Eisenach, un poble de la Turíngia, va néixer Bach. Només per aquest fet, la Primavera mereix ser celebrada el 21 de març.

A Eisenach hi ha un castell, el Warburg, que durant l’edat Mitjana s’hi organitzaven tornejos de poesia. Una espècie de Jocs Florals trobadorescos.

Al Warburg també va viure la que seria Santa Elisabeth d’Hongria, en certa manera relacionada amb Mallorca, per parentesc, ja que era germana de la reina Violant, esposa de Jaume I.

També al mateix castell hi passà una llarga temporada Luter, mentre redactava la que seria la versió en alemany de la Bíblia.

I encara més: al Warburg, Richard Wagner situa part del primer acte de Tannhäuser, una història que uneix misticisme amb bon viure i que, per demostrar la redempció, al final, d’un bastó fet d’una branca seca, hi broten, com un miracle, les fulles verdes. No és això també poesia? No és això també primavera?

