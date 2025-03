Sabem que el fet digital ens aboca a un canvi d’era perquè, els que tenim una certa edat, hem vist desaparèixer del paisatge quotidià elements rellevants que s’havien mantingut més o menys invariants durant més de dos mil anys. En fa més de vint que vaig deixar de veure passar el darrer carro pels carrers de sa Cabaneta. Cinc o sis que vegí, a la fira de Caimari, un placer que venia les olives per almuds. Tres o quatre que un home, prop de Sant Salvador d’Artà, llaurava un coster amb l’arada romana. I encara ara, alguns dels que hem pogut anar a matances, hem vist pesar el porc amb una (balança) romana.

Ens recorda Yuval Noah Harari (Sàpiens, 2011) que els imperis sempre acaben caient, però acostumen a deixar un llegat ric i durador. El concepte d’imperi implica la reunió d’una diversitat cultural sota un imaginari col·lectiu que acaba sent més o menys acceptat per tothom. Però perquè aquest nou ordre social funcioni és necessari un esforç conscient i premeditat que passa, necessàriament, per la llengua escrita. Per això els historiadors a Mallorca ho tenen relativament fàcil. Abans del 123 aC i després. Abans, pel cap baix, tres mil anys de nouvinguts dels quals no coneixem amb certesa ni la llengua ni l’origen geogràfic (sembla que podrien venir de la riba nord de la Península). Després, bàsicament romans, amb un intermedi àrab de tres-cents anys llargs.

El museu d’avui fa referència a aquest canvi de paradigma. La part coberta ocupa el buc ogival del que fou un hospital al s. XIV. Estucs, llumetes, daus, escultures, esteles honorífiques, ampolletes de vidre, collarets, arracades, plats, etc. Tota una diversitat d’objectes que podem reconèixer sense necessitat de mirar etiquetes perquè, en realitat, són ben presents en el nostre dia a dia. L’espai exterior ens mostra el traçat ortogonal de la ciutat de Pol·lèntia, la que fou la ciutat romana més important de les Illes, amb l’àrea residencial de la Portella, el Fòrum (la plaça) i altres àmbits encara per excavar.

Través un prat de picarols orientats al sol mentre, de fons, sona la piuladissa dels gafarrons. Arrib així al teatre semicircular excavat a la roca mare. Imagín, aquí, l’amor furtiu de Neró i Poppea en la interpretació que Phillip Jarousky fa de l’Oblivion soave, de la que fou la darrera òpera de Claudio Monteverdi «L’incoronazione di Popea»... i se’m talla la respiració.

