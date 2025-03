El Terreno a la literatura d’Ana M. Matute

Primera memoria, novel·la amb què Ana María Matute guanyà el Premi Nadal l’any de 1959, i de què encara ara no hi ha versió catalana, s’ha tornat a publicar enguany com a primera peça de la commemoració del centenari de l’autora. El Terreno i la guerra civil són elements cabdals i, per tant, literaris.

És aquesta una obra que hauríem d’incloure entre les que ens narren, com a illencs. Hi és l’illa, hi és especialment el barri que mossèn Thomàs anomenava «barri aristocràtic», El Terreno; hi és Joan Maria Thomàs, capellà i músic, reconvertit a la novel·la en «Mosén Mayol», així, en castellà –quin significat té en castellà mosén?–; ell és el capellà que assisteix a totes les reunions nadalenques a ca dona Pràxedes, la padrina de la protagonista. Dona Pixeris, per tant, és una dama que habita en El Terreno. El recorregut que faran la protagonista, na Matia, i el seu cosí Borja aniran del «Declive», els penya-segats que baixen fins a la mar, al Port –Portopí– i a Son Major (Cala Major?), passant per la plaça dels jueus –Gomila, on es feu la darrera crema de xuetes–.

Primera memoria. Destino. 261 páginas. 19,90 euros / Ana María Matute

Ana María Matute va viure els anys 50 a Portopí fins que, en separar-se del seu home, va ser acollida a la casa de Son Armadans del matrimoni Cela-Conde. Situa la novel·la a la guerra i les pinzellades del transcurs són fidedignes; les descripcions de l’illa, del barri i del caràcter dels mallorquins, probablement són també molt encertades.

«Borja tenía quince años y yo catorce, y estábamos allí a la fuerza. Nos aburríamos y nos exasperábamos a partes iguales, en medio de la calma aceitosa, de la hipócrita paz de la isla. Nuestras vacaciones se vieron sorprendidas por una guerra que aparecía fantasmal, lejana y próxima a un tiempo, quizá más temida por invisible».

El pendent dels penya-segats cap a la mar té una gran presència. Sempre anomenat com el declivi, posa nom a la primera part; són quatre parts desiguals de títols molt suggerents i metafòrics, com la novel·la. Així ens descriu la casa de la padrina: «Cortinas rayadas de azul y blanco, y allá abajo el declive. (Días de oro, nunca repetidos, el velo del sol prendido entre los troncos negros de los almendros, abajo, precipitadamente hacia el mar.) Gran sorpresa, el declive. No lo sospechaba, detrás de la casa, de los muros del jardín descuidado, con sus oscuros cerezos y su higuera de brazos plateados». Agosarada en l’estructura, experimental en l’ús de parèntesis reflexius, és una novel·la subtil on una adolescent s’enfila al món dels adults; on tal volta l’escriptora Matute pren consciència de la mentida que l’envolta i es rebel·la.

L’illa, el barri de El Terreno, el mossèn que hi vivia i tocava el seu propi Te Deum a l’orgue, la mar, les oliveres, els ametlers i el món dels adults i la mentida que tot ho impregna suren a una novel·la d’aquelles que ens reflecteixen a nosaltres mateixos, qui som i on som.

