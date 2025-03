«Oh mort, porta’m el descans tranquil; deixa passar el meu fantasma cansat sense culpa. Toca la campana que passa, que el so digui la meva mort que s’acosta. No hi ha remei.

Els meus dolors, qui els pot expressar? Són tan forts. Toca, campana, toca el meu dolent toc, que el teu so digui la meva mort.

Sola a la presó, esper el meu destí. Per què he de tastar aquesta misèria? Toca,campana...

Adéu als meus plaers passats, benvingut el meu dolor present! Sent que els meus turments augmenten.

Campana, el teu toc és el meu toc de mort. La mort s’acosta. No hi ha remei.»

Aquestes paraules pertanyen a un poema, suposadament escrit per Anna Bolena, quan, a la presó, esperava la mort. Les cròniques parlen també d’una música, composada per ella mateixa durant el captiveri. De fet, podeu trobar per les xarxes aquesta melodia, molt aconseguida i tanplena de dolor, amb el títol de «O death, rock me asleep».

Dissabte passat fou el dia de la Dona, paga la pena, dies després, encara recordar-ho a través d’una creació artística com aquesta. I a més si consideram que enguany fa cinc-cents anys de l’enamorament entre la jove aristòcrata i el monarca assassí i dèspota.

