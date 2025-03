Los libros con estilo escogidos por Bellver en Abril, 13 de marzo de 2025

Misión Gliese

Antoni Sastre

Documenta

18 euros

Misión Gliese / .

Un torbellino de tensión, emoción y desafío. Una novela que promete cambiar el curso de la humanidad.

En esta fascinante novela que combina aventura y ciencia ficción, un grupo de exploradores emprende una misión épica hacia un mundo desconocido. A medida que los personajes se enfrentan a desafíos y peligros inesperados, descubren una civilización sorprendente.

La Casa

Jujilen Gracq

Lleonard Muntaner

10 euros

La Casa / .

Aquesta és la història d’una fascinació fosca que es desplega talment un malson. Durant el període de l’ocupació francesa per part de les tropes de Hitler, un home travessa periòdicament una terra eixorca i innominada. Un dia, però, no podrà evitar endinsar-s’hi perillosament, com si l’estranya casa al fons del paisatge l’hagués convidat amb una força sobrenatural.

L'anell del nibelung

Amadeu Fabregat

Proa

23,90 euros

L'anell del nibelung / .

Hace ya 52 años que el autor castellonense recogió el Premi Andrómeda por su ópera prima, Aproximació a falles folles fetes foc, así que su segunda incursión en la narrativa es todo un acontecimiento literario. La novela sigue los pasos de un profesor universitario jubilado y obsesionado con Richard Wagner que regresa a la ciudad donde nació para superar una tragedia personal y deshacerse del sentimiento de culpa.

Almanaque

Péter Nádas

Temporal

23,90 euros

Almanaque / .

Hay capas de tiempo en este Almanaque de Péter Nádas. Se suceden los meses y las geografías de un año, entre 1987 y 1988, para el que el único calendario es el recuerdo y el porvenir. Se abren cortes axiales, hendiduras de luz, galerías que comunican tiempos, lugares, personas: el otoño húngaro de 1956, el dominio soviético, la esperanza de un mundo sostenido por la cortesía y la inteligencia.

Lord Jim en casa

Dinah Brooke

Alpha Decay

22,90 euros

Lord Jim en casa / .

Cuando Lord Jim en casa se publicó por primera vez en 1973, fue descrita como «sórdida y sorprendente», una «parodia monstruosa» de la vida de la clase media alta inglesa. La obra cuenta la historia de Giles Trenchard, que crece aislado en una atmósfera de privilegio y violencia oculta, va a la guerra y vuelve. Y, entonces, un día comete un acto que pone en tela de juicio todo su mundo.

Suscríbete para seguir leyendo