Ferran Torrent, els jocs de l'aventura

Caracteritzacions d’un escriptor singular.

Per moltes voltes que faci és impossible fixar una fórmula torrentiana. Sempre ha volgut expressar-se segons ell mateix amb una independència absoluta i d’aquí podem treure i extreure una gran coherència. M’agrada veure’l com un solitari radical sense deixebles immediats. L’expressió com a pràctica brilla per totes bandes. Una font emocional i pulsional desbocada que es gira, quan menys ho esperes i sense contradicció, en calma racionalista i seny temperats a la punta de la llengua. Addicte a l’oscil·lació verbal: oníric i dialèctic, clàssic i ximple. Defensor subjectiu de l’objectivitat, líric de l’antilirisme. Obrador de l’arquitext exacte i adorador d’arquitectures personals. Llibertí i voyeur. Deifob. Jazzejador dels diàlegs. Amador del trompe-l’oeil i de la sinceritat. Epicuri de molt de temps. Sadià a estones perdudes. Existencialista malgré lui. Inventor de paranys per al lector. Metòdic i rabiós. Animista, sensualista, politeista i agnòstic. Deixeble ràpid com un llamp de Simenon i Faulkner, del cinema negre d’alt grau i del misteri en estat sòlid. Activista dels sentiments. Sexualista de la bellesa no reconeguda. Hedonista de quasi tot. Moralista sí, moralitzador, no. Rebaixador dels poderosos i glorificador dels humils. No crea per inspiració sinó per conspiració. Fa exercicis d’intel·ligència que no ho semblen. És un escriptor autèntic, un animal savi de sang calenta que pertany a l’espècie humana.

Confés que aquestes caracteritzacions de Ferran Torrent després de la lectura de la novel·la El jo que no mor (Editorial Columna), poden ser suggeridores però potser limitatives, però no amaguen un cant a la seva generositat creativa i un reconeixement a la seva complexitat literària plena de besllums.

Els angles morts d’un llibre d’aventures.

Record que en una visita a Blai Bonet devers els anys setanta del segle passat quan li vaig contar que tenia mandra d’escriguera em va donar un dels seus consells atòmics: «comença una novel·la d’aventures i no l’amollis fins que posis el punt final. Ja veuràs com la lletra et sortirà llatina». Crec que a Ferran Torrent algun bon mestre també li va donar aquest consell i ens ha ofert tota una obra literària riquíssima, plena de peripècies extraordinàries de la vida quotidiana que formen una de les fetes i les festes verbals de la literatura catalana contemporània.

El jo que no es mor, aquestes tres-centes planes amarades de lletra, és un llibre ple d’incidents i d’accidents normals i corrents, extraordinaris, sorprenents, vodevilescs, inesperats, perillosos, humorístics, sentimentals, arriscats, imprevists que li succeeixen al protagonista, el Regino, que des de la primera línia de la primera plana avança per una sèrie de nivells i de capes, un milfulls d’esdeveniments amb tots els ets i uts, que conformen una història que passa a Valencia el 1966. El Regino, jugador de cartes, falsificador d’art i de tota casta de documents oficials destinats, sobretot, a militants clandestins i, també, pintor de retrats de dames de l’alta societat, interactua amb una munió de personatges que són un dramatis personae d’una selva humanal ben diversa, entretinguda, arriscada, de tot pelatge, i resol un conjunt de missions que demanen molta d’habilitat, d’astúcia, de sensibilitat i, sobretot, d’intel·ligència.

Des d’un bell començament vaig mossegar els deliciosos i seductors esquers del llibre: un general franquista retirat Francisco Moreno i la seva senyora Carmen ex-ballarina, la filla del primer matrimoni del general, Inés Moreno, dos criats, Tasio i Teresa, el director de l’hotel Metropol, un dels llocs calidoscòpics valencians on passen més coses i on el Regino té una suite-oficina, Manuel Forcadell, l’articulista xafarder i confident de peu de carrer de la policia, Miguel Ruiz, una telefonista nocturna, molt menudeua, de l’hotel, Milieta i el seu amant telefònic, Santigo, Ketty, la milionària rossa platí que és una de les grans protagonistes i la seva serventa i amiga Mearene, el capellà heterodox que vol fer una residència per a nins orfes, Rafel, el soci del Regino que controla taules de joc, el Messié, el comissari de policia Sebastià Piñol, el taxista informador, Onofre Montesa, un destacat comunista valencià, Ramon Lluch Oliva, un membre del Mossad, Espanyol Martínez, un alemany nazi refugiat a Espanya, Otto Skorzeny, i alguns més. Amb aquests materials Torrent ha fet una feina extraordinària: ha trunyellat el «què» (tot allò que succeeix en un allau narratiu), i el «com» (la manera de contar-ho) de tal forma que el lector assaboreix dos plaers alhora: per un cantó l’enjòlit narratiu dels fets que et deixen l’ànim en suspens per la intriga que no s’acaba, molt ben dosificada de capítol darrere capítol, acompanyada d’una versemblança perfecta de totes els embolics, i per l’altre la bellesa verbal de la contarella feta amb un català de València que té pinzellades d’un conjunt de llenguatges dels diferents personatges que li donen colors i músiques d’una varietat i d’una riquesa excepcionals. El resultat és fulgurant i engrescador.

Ningú és el que aparenta ser.

L’ofici narratiu de Torrent té una alta capacitat d’arriscar-se en l’argument i en els personatges que toquen tot d’ambients ben diferents: els baixos fons dels delinqüents de pa en fonteta, les conspiracions amb una trama d’israelians i soviètics amb l’espoli dels nazis als jueus al fons, les festes dels generals i l’alta burgesia, la caça d’un nazi protegit pel franquisme, uns robatoris de cotxes d’alta gamma lligat amb un contraban d’una droga perillosíssima...

L’estimació per l’arquitectura de Torrent es reflecteix al llarg de la novel·la per la descripció de cases, d’estacions, de places, de mercats valencians que són fruit d’una època en què els arquitectes tenien bon gust: el xalet del general Francisco Moreno és d’estil racionalista de Javier Goerlich de 1938, la finca de Ferro, just devora l’estació del Nord d’una gran bellesa modernista, de l’arquitecte Demetri Ribes, la Casa Jueva, un edifici de sis plantes d’art déco, dissenyat per Joan Guardiola, el cine Rialto, un edifici racionalista amb influències de l’art déco valencià, de Borso de Carminati. I més i més!

I fa servir tot de mecanismes literaris que van molt llatins en la seva ploma: el Love story entre Ava Lavínia Gardner (l’animal més bell del món, com reconeixia Françoise Sagan en una extraordinària entrevista que li va fer per a la revista Egoïste DeLuxe), l’actriu de Hollywood disfressada de milionària sensible i discreta amb el Regino que sembla que no l’ha reconeguda, el melodrama d’una telefonista amb una malaltia terminal de l’hotel Metropol, el xou vodevilesc que es viu a les diferents suites de l’hotel i el thriller que beu de la novel·lística de Chandler i de Hammet o del cinema negre representat per un Humphrey Bogart, un antiheroi com el Regino amb un estil irònic i cínic i amb una amoralitat superficial per a la galeria i amb una humanitat fonda davant el mal, el dolor i la injustícia, i per afegitó com el rien ne va plus una capacitat d’estimar íntima i ben secreta en el seu interior. Hi ha un tractament original, extraordinari i molt cinematogràfic també dels diàlegs que conjuminen diferents personatges i moments d’una simultaneïtat que fa que fan afinar l’atenció del lector per poder fruir d’una mescladissa apassionant.

Una novel·la que recoman amb entusiasme perquè té totes les seduccions de la bona literatura: un conjunt de veus que et conten tot d’històries ben apassionats i que constitueixen un fresc històric que et dona el panorama de la València franquista dels anys seixanta. Una joia!

Post scriptum: Aquest vespre, a les 19.30 hores, la presentació d’El jo que no mor serà al Museu Mallorca, C/Portella, 5, Palma, amb el Ferran Torrent que conversarà amb aquest cronista. Hi estau convidats!

Suscríbete para seguir leyendo