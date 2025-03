Hi ha molts músics que em fascinen, que són capaços de seduir-me a través de la seva música. Compositors i intèrprets. Tot Bach, tot Beethoven, tot Mahler, tot Wagner, tot Llach, bona part de Mozart, de Richard Strauss de Schonberg, de Serrat... entre els primers. Harnoncourt, Wanda Ladovska, Gundula Janowitz, Fischer-Dieskau, Elvis i Jarrett... entre els segons. Sí, Keith Jarrett m’agrada molt, com a intèrpret i com a compositor. Sobretot perquè té el do de saber afegir valor al que fa: tant a les improvisacions jazzístiques (realment són inclassificables) com a les interpretacions de partitures reglades i universals.

Aquest 2025 s’han complert cinquanta anys de The Köln Concert, un enregistrament de piano sol, fet a l’òpera de Colònia el gener de 1975 i en el qual Jarrett es mostra grandiós, inspirat i, el que és més important, un improvisador enorme. Conten les cròniques que, quan es va seure davant el piano, un Bösendorfer imperial, el músic no tenia ni idea del que sortiria d’aquell embolic en el qual l’havia ficat la seva discogràfica. Començà fent les poques notes que sonen a l’òpera de Colònia abans de cada sessió i que serveixen per donar a entendre que comença l’espectacle. I a patir d’aquí, tot va rajar de forma màgica durant poc més d’una hora.

Ara, cinquanta anys després, aquell experiment ha esdevingut un referent. Hi ha un abans i un després d’aquell àlbum. Escoltau-lo, sense presses tampoc no el poseu com a música de fons. Aquesta obra d’art mereix, si més no, una audició atenta i a consciència.

