Fragments acaramullats

Dins el desassossec.

M’assalten unes paraules llargues i estranyes que volen fer niu per algun racó de l’esperit i que m’ajudarien a la protecció que necessit se’ns falta.

La llum del capvespre és d’un gris de rata cellarda que fa por. Lluny, per l’extrem de la serra llunyana, s’acumulen capes de niguls negres i viscosos que prometen una pluja que no arriba mai. Una pluja de foc. Ha! Ha! Ha!

Som conscient que visc dins una societat mallorquina on hi ha una mala fi de gent sorruda i dolenta que escarrufa.

Un país inexistent.

No hi ha construcció cultural, no hi ha cohesió social, no hi ha aires fraternals enlloc, no hi ha amor a la llengua catalana; i la fam de poder, la mossoneria, la buferia, la ignorància militant i, sobretot, la caça dels doblers fàcils i majoritàriament en negre senyoregen en tots els cercles infernals que contempl.

L’actitud que consisteix en la negació sistemàtica i irracional de fets històrics demostrats o de teories que tenen l’aval d’un consens científic unànime o pràcticament unànime té un nom: negacionisme I el practiquen cara alta la dreta i l’extrema dreta que converteixen aquesta pràctica en un senyal d’identitat.

Per afegitó l’ús desacomplexat de la mentida, dels arguments fal·laços i dels fake news s’ha convertit en l’arma política que fan servir càrrecs institucionals amb indecència plena de normalitat. Tant l’actual president del Parlament de les Illes Balears com l’actual president dels Estats Units d’Amèrica amb la mateixa capacitat esperpèntica són dos exemples significatius.

Però encara queden alguns justs com l’Obra Cultural Balear que fa una piulada que copiaré in extenso perquè val l’alegria i és una dosi d’oxigen dins l’atmosfera d’ofegor que ens tapa. Escolta, amiga de la lletra: «Per segon any consecutiu, amb motiu de la Diada de les Illes Balears, s’ha sentit al @ParlamentIB un discurs que atempta contra els valors democràtics. Un discurs xenòfob, negacionista del canvi climàtic, folkloritzador de la nostra llengua i cultura i d’apologia del nacionalisme espanyol més estantís. Els ciutadans d’aquesta terra no ens mereixem que les nostres institucions estiguin presidides per representants de partits antidemocràtics i antimallorquins com @GabrielleSenne.»

Hem de combatre amb les armes de la informació i de la cultura, ben democràticament, tota aquesta cerimònia de la confusió. La veracitat serà l’antídot de tots aquests tòxics i verins que ens intenten anestesiar i anorrear.

Pos al tocata un vinil antic de Raimon amb la cançó «Diguem no». I començ a cantar la tornada amb tota l’ànima: «No, diguem no, nosaltres no som d’eixe món».

Que el «NO» estigui present en la nostra vida democràtica contra tot el mal que ens ataca. Lluitem per l’èticament exigible i el políticament desitjable.

Sí, amiga lectora, tenim mil i una raons per dir NO!

Espectacle poèticomusical de Miró i relectura de Massot.

Quin guster he passat amb el fet de rellegir molts de trossos d’un llibre extraordinari sobre Miró: Joan Miró sota el franquisme (Galàxia Gutenberg), de Josep Massot. Vaig cercar aquesta obra a la meva biblioteca després d’haver passat un horabaixa extraordinari a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma amb l’espectacle «Constellations» per a piano a quatre mans i recitador. El compositor Hèctor Parra, inspirat en la sèrie de pintures Constel·lacions de Miró, crea un cicle poèticomusical en col·laboració amb el poeta Arnau Pons i les pianistes Lluïsa Espigolé i Imma Santandreu. Aquest cicle explora les tècniques especials del piano del qual extreuen un paradís sonor fet amb les quatre mans de les pianistes al teclat i amb diversos objectes (boles, pinzells, gomes, etc.) a les cordes que creen sons tan singulars com inconeguts. Els poemes de Pons, dits amb la seva veu fonda, connecten i eixamplen l’univers mironià de quan va crear aquestes peces durant l’exili i la guerra incivil. Tot això embolcallat amb la projecció de cada constel·lació al·ludida. Parra diu: «Amb la sèrie de les 23 Constel·lacions pintades entre 1940 i 1941, Miró aparta al món un model exemplar de tenacitat, de desenvolupament artístic, d’harmonia plàstica i d’integritat humana en un dels moments més obscurs de la història. El compositor i el poeta exterioritzen la pintura de Miró sota la forma d’un llenç musical i poètic complex: eteri o dens, llis o rugós, delicat o tosc. A les mans de les pianistes Santandreu i Espigolé el piano es transforma en un instrument gairebé electroacústic. En combinació amb els poemes escrits i recitats per Arnau Pons neix un univers suggeridor en què els astres s’alineen a cada intervenció sonora» I el poeta Arnau Pons escriu: «L’obra conjunta -piano, escriptura, text- no deixarà mai de ser, al mateix temps, una reflexió sobre la identitat catalana viscuda a contracorrent, com un fet incontrovertible del destí, sense una missió que no sigui la de singularitzar l’home per partida doble: com a part d’una minoria cultural que amb prou feines és coneguda al món, i com a subjecte que se’n separa constantment per tal de ser qui ha de ser, amb un idioma plàstic propi i inconfusible, lluny de qualsevol forma d’aglutinació col·lectiva.» A l’acabar l’espectacle, amb l’estudiós mironià, Jaume Reus com a moderador, hi va haver una bella conversa on vàrem poder saber la història d’aquesta creació rica i complexa, novella, que ben segur que hauria agradat molt a mestre Miró, contada fil per randa pels seus protagonistes.

Torn al llibre: Joan Miró sota el franquisme. A l’acabament de la guerra incivil Miró torna a Palma on viu d’una forma discreta i en certa manera protegit per la família de la seva dona Pilar Juncosa. Recordem que havia col·laborat amb la República amb un segell i una gran escultura, «El segador. Pagès català en rebel·lia», desapareguda, al l’exposició del Pavelló de la Republica a París el 1937. Josep Massot, fent una recerca acurada en arxius públics i privats, ens conta com als anys del franquisme Miró emprén una lluita moral perquè els seu treballs de creació continuïn dins la invenció sempre seguida i lluny de les pressions del govern franquista. M’entusiama quan Massot ens conta l’ètica de combat mironiana per estar al costat dels joves creadors. També ens explica que varen ser els amics antifeixistes nord-americans els que ajudaren a Miró per rompre el seu aïllament a l’època de la Segona Guerra Mundial. Diu a les clares que els amics de Miró de l’Escola de Nova York, Pollock, Motherwell, Rothko, l’artista Louise Bourgeois, i el MoMA li donaren suport i la consideració d’artista mundial. Miró va esdevenir una figura essencial de l’escena artística internacional de la postguerra des d’una Mallorca i una Barcelona aïllades per la dictadura franquista. Un llibre que val l’alegria perquè ens dona moltes d’informacions que no es coneixien sobre la vida i obra de l’estimat Miró. Gràcies, amic Josep Massot!

