Passes de Museu (V)

El padrí Toni tenia molt bona mà per al dibuix. A casa, una carpeta descolorida estotja models a llapis sobre paper vegetal que eren emprats per brodar estovalles a Can Bonet. Més d’una vegada ens contava que de jove, quan son pare i sa mare veieren que hi tenia traça, l’apuntaren a classes amb el pare de Pere Quetglas i Ferrer Xam. I que en sortia plorant perquè li feia fer línies i més línies a mà alçada. Només això.

Record també que Pep Suari Casabella, pintor establit a Pòrtol, em comentà que quan algú li demanava per anar a pintura, ell procurava saber primer si el que volia era aprendre a pintar o només volia fer quadres. Les sales del molí on som, foren estances de la casa del pintor Pere Sureda i Montaner, fill de la també reconeguda Pilar Montaner i Maturana. Ella, de família benestant, tengué ocasió de visitar molts dels grans museus europeus.

Però no hi trobam pintures en aquest museu. A la dreta, peces de terra vermella i, a l’esquerra, d’argila blanca. A la dreta, olles i greixoneres. A l’esquerra, gerres, menjadores i botilles. L’obra de les olleries a un costat i de les gerreries a l’altre. I plats, i siurells, i ribells, i alfàbies, i cadufs. Aviat, emperò, em tem que aquest és només el final de la història i surt del Molí de sa Cabaneta -que és ara Museu del Fang- per anar fins a Pòrtol, a l’olleria de Can Vent.

Els cosins Monjo, Antoni Mesquida Amengual i Bartomeu Amengual Canyelles són els darrers menestrals d’una nissaga que es remunta més de 300 anys enrere. A l’estança, una fina capa de pols de terra vermella ho recobreix absolutament tot. A cada cap, sengles torns giravolten i els dits d’aquelles mans expertes solquen espirals en greixoneres i plats. El seu treball és el fruit d’un ofici antic, dur, humil, rigorós, eficaç, pacient i tenaç. D’aquest taller sortiren les olles que trencàvem pels nostres aniversaris quan érem infants. I les greixoneres on ma mare confitava l’arròs brut. I el ribell on jo ara past el pa.

Per la paret del carreró orientat a ponent s’enfila la morella roquera. Un esbart d’estornells travessa un cel cristal·lí mentre una gran olla, incandescent i sense anses, es colga rere la serra de na Burguesa. Avui escoltaré el cor A bocca chiusa de l’òpera de Giacomo Puccini Madama Butterfly.

