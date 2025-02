Neu d’ametller

Diumenge de Rueta. Concentració a Palma de famílies disfressades. Festa anual de l’amagatall rere una careta. Diversió a balquena.

És per això que, avui matí, el camí que va de Raixa a Raixeta és pràcticament buit de vianants. Pares i mares, amb els infants, passegen pel Born i la Rambla. Podem caminar gairebé sols per aquest camí preciós que, de seguir, arriba fins a Valldemossa.

A les voreres de la via, tot just començar a caminar, ametllers florits. No, florits del tot ja no. Les fulles comencen a demanar pas i les flors, blanques, cauen a terra per ser substituïdes pel verd. I, al voltant de l’arbre, com si de floquets de neu es tractàs, queda una estora poètica i curiosa a l’hora. Ara bé, també efímera. Dura el que dura un pètal a mustiar-se quan ja no li arriba la saba.

Els ametllers florits preludien els ametllers amb neu. Neu metafòrica, és clar, però blanca al cap i a la fi.

Carpe diem, sentencià Horaci a la famosa poesia que va seduir a Costa i Lobera: «Tu, no esbrinis – és sacríleg de saber-ho – quin serà el darrer dia que a mi, que a tu, els déus han concedit Leucònoe; no escrutis els càlculs dels babilonis. Val més sofrir el que passarà, sigui què sigui! Tant si Júpiter t’ha atorgat de viure més hiverns com si és l’últim aquest que ara desembraveix la mar Tierrena amb els rosegats esculls on rompen les onades, tingues seny: filtra els teus vins i, ja que la vida és breu, escurça la llarga esperança. Mentre parlem, haurà fugit envejós el temps; cull el dia d’avui i no confiïs gens en el demà» (traducció de Josep Vergès).

Suscríbete para seguir leyendo