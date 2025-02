Henry James escriu Festes del Llenguatge

Sobrepresentació de notícies.

Hi ha horabaixes com el d’avui que em sent tocat per un excés d’informació que em duu a la confusió, al guirigall, a l’embull, a la incredulitat, a la tristesa i a d’altres territoris on no desig viure ni un segon. I quan em passa això enyor la desinformació: no llegir diaris ni en paper ni en digital, no mirar tevé, ni tauletes, no escoltar la ràdio ni agafar el mòbil, quasi quasi no parlar amb ningú.

Em recorda una actitud com la de Joan de la Creu, que es passava el dia obrant a la cuina, al refectori, a la cel·la amb el silenci conventual i de tant en tant, per fer respirar la llengua, deia un sol mot: alegria! I escrivia aquests poemes immortals que tanta companyia em fan ara, quan escolt el xim-xim de la pluja damunt les processionàries que es mengen els pins, toc la claror grisosa d’uns núvols negres i dic paraules de consol al lledoner despullat de fulles que em mira amb les branques com arrels a l’aire. Trob un filòsof de la quotidianitat que escriu un grafit brillant: com més excavam més amunt ens enlairam. I em pos a riure com si fos un orat que amb una frase es pot passar moltes hores badocant. Després, tornem-hi torna-hi el filòsof m’amolla per un altaveu una cançó que agaf al vol perquè la sent molt pròxima: allò que és més característic de la tradició catalana és l’esperit del discontinu, de la ruptura i de la interrupció. Això s’avé amb el meu estat d’ànim i com si fos un elixir em pos a somniar-ho.

Sempre torn a Henry James.

Per què hi ha llibres que són qualificats com a terribles, paorosos, macabres o escabrosos i no ho són gens ni mica? Crec que Els papers d’Aspern (L’Avenç) és una festa veneciana dibuixada amb pinzellades de l’etern. I ha trobat un traductor al català, Joan Sellent, que coneix molt bé la música lenta de mestre Henry James. Tan estrany, detaller i lluminós com el seu entrecreuament cultural de nord-americà i d’europeu, aconsegueix trobar aquest ritme en què el suspens de l’argument i la vitalitat de la lletra es conjuguen a la perfecció. Des de la primera frase, «La senyora Prest s’havia guanyat la meva confiança; sense ella, francament, jo no hauria arribat gaire lluny, perquè la idea fructífera de tot aquell assumpte va sortir dels seus llavis amables», tot comença a girar de la forma més harmoniosa i llatina que el clima dels fets, en què el misteri envolta tota l’atmosfera, pot desprendre. La veu de la primera persona del relat, aquest estudiós del poeta Jeffrey Aspern que vol aconseguir les cartes que aquest va enviar a la seva darrera estimada, Juliana, té les entonacions de la intriga confegida en la realitat amb una naturalitat tan lògica com subtil. Les emocions són descrites a través d’aquestes sensacions de les trobades successives del narrador amb aquelles dues dones, la tia i la neboda, en un palauot venecià perdut lluny del centre, que són l’únic camí possible per arribar a la meta desitjada. Les propietàries i sacerdotesses del cofre del tresor són el mcguffin. I l’explorador James fa tots els números de l’auca per arribar de la forma més intel·ligent, sigil·losa i embolicadora a l’objectiu desitjat. És un llibre per llegir molt a poc a poc, escapant a les totes de la facilitat d’una velocitat ràpida que vulgui alçar els vels de cadascun dels capítols d’aquella aventura. Sí, es tracta d’una aventura plena de descobriments, d’aturades, de petits fracassos, de conquestes, de temps morts confitats i d’unes passions ben diverses i distintes que ens donen un panorama humà tan ric com fascinant. Sí, la fascinació que produeix la ciutat que sura damunt l’aigua es contagia al desig de l’estudiós que voldria sobre totes les coses una garba de paraules d’un poeta estimat. Els papers d’Aspern ens fa sentir i conèixer Venècia en els seus batecs més íntims, més vertaders, allà on art i vida es conjuguen.

No en sortireu com hi entràreu, d’aquestes planes jamesianes amarades d’una Venècia que té totes les arts per embruixar-nos, atrapar-nos, descobrir-nos les mil i una energies que el desig pot moure en aquests esperits humans que estimen la bondat, l’amor i la bellesa. Molt, molt recomanable!

Una altra novel·la ben jamesiana.

Em referesc a aquest llibre que acab de rellegir, Un altre pas de rosca (Quaderns Crema), en la brillant traducció del poeta i professor Jordi Larios, que, com sempre, m’ha embolicat amb les històries d’aquests dos nens, Flora, de vuit anys, i Miles, de deu, que viuen a la mansió de Bly, enrevoltada de fantasmes.

El Cahier de notes de James que tenc en una edició francesa que vaig trobar a París en una llibreria de vell és un bon vademècum per saber l’origen de moltes de les novel·les i contes jamesians. El 12 de gener de 1895 l’arquebisbe de Canterbury li va contar a James una història de fantasmes. Tot passa en una gran mansió camperola on uns servidors malvats i depravats corrompen uns nens orfes que el seu protector, que viu a la ciutat, ha deixat al seu càrrec. L’arquebisbe li va dir que els nens eren dolents, plens de maldat. Després els criats moren i retornen com a fantasmes. Volen atreure els nens perquè caiguin en el seu poder. Si els mantenen apartats dels fantasmes, els nens no estan perduts; però les presències malignes perseveren, volen fer-los seus.

James rep aquella llavor al fons del seu esperit, que fructifica a les totes. Els nombrosos nens orfes es redueixen a dos, na Flora i en Miles. La institutriu és la senyoreta Jessel, que influencia la nena. I el criat és Peter Quint, que domina el nen. Després, els servidors moren, ella, embarassada de Quint, d’un avortament, o se suïcida; ell llenega en una gatera i es mata. El protector contracta una nova institutriu de la qual no sabrem el nom i que serà la que escriurà la història que llegim. Aquesta senyoreta jove, coratjosa i plena de virtuts intentarà salvar els nens dels monstres que apareixen als jardins de la casa per seguir les seves relacions d’abans. No he fet cap espòiler. Això és el preludi d’allò que passarà al llarg d’una novel·la d’aventures apassionant.

Innocència destruïda, relacions insanes, empremtes tòxiques, incandescències físiques, al·lucinacions sempre seguides, connexions sexuals, enamoraments misteriosos, seduccions a balquena, fets escabrosos, fetes macabres. L’atmosfera verbal és un jardí de clarobscurs en què tot pot passar en qualsevol moment. I la institutriu que besa els nins, els estima, els abraça, dorm amb ells, els segueix on sigui dia i nit és un personatge real dins un món fantasmal. Els fets cal interpretar-los de la pitjor manera possible, deia el mateix James. I el lector sensible puc assegurar que quedarà enrampat pels llamps que travessen l’obra i encantat per les intrigues que caldrà desentranyar amb molta d’astúcia i molta d’atenció. Un llibre enlluernador!

Suscríbete para seguir leyendo