Reclusió voluntària permanent

El lingüista i historiador Antoni Ignasi Alomar i Canyelles (Palma, 1955) ens dona a conèixer el cas d’Elisabet sa Fortesa (1530-1589) que restà tancada durant tretze anys a un annex de la catedral de Mallorca amb vista només al sagrari. Aquesta dona noble va ser amiga íntima de Caterina Tomàs i quan es va resclusir, al 1576, era vídua de Jordi de Santjoan i Burguèb, procurador reial, que havia mort a la cort quatre anys abans.

Amb un magnífic pròleg a càrrec de la doctora Rosa Planas Ferrer, l’autor ens parla de la resclusió i empoderament religiós femení a la Mallorca del segle XVI. Dedica diferents capítols als antecedents remots de la resclusió, als motius i objectius d’aquest fenomen, a l’origen social de les recluses, a la regulació jurídica de la resclusió i a les diferències amb les beguines i les monges de clausura, altres formes de vida religiosa femenina de l’època. Continua amb una descripció de la vida de les recluses i del lloc de tancament. Alomar dedica un apartat a la distribució territorial, cronològica i quantitativa de les rescluses a Europa Occidental i, com a context indispensable, fa un recorregut històric per les reformes conventuals, nous corrents religiosos i el Concili de Trento.

Una part central del treball és la biografia d’Elisabet sa Fortesa: fonts, família, amistats, casament, viduïtat (sense descendència) i reclusió fins a la seva mort. La resclusió era considerat el millor mitjà per a la unió mística amb la divinitat, com en les monges de clausura representava el casament amb Jesús i seguia el model de Maria Magdalena, ermitana i penitent. Tot això davant la consideració de la poca vàlua de l’èxit personal en el món comparat amb l’altra vida, la voluntat d’expiar els propis pecats i evitar-ne de nous, etc.

Parlam, a més, d’una època en què les sortides socials de les dones nobles vídues eren un matrimoni possiblement imposat o l’ingrés en un convent. Una altra, més lliure, era fer-se beguina. Elisabet va veure facilitada la resclusió a la Seu pels seus dos germans canonges. Perquè pogués veure bé el sagrari taparen per a ella l’arcosoli de la capella de Sant Pere destinat al sarcòfag del bisbe Pere de Mura, mort a Roma. Aquest és el principal descobriment arqueològic de l’obra.

Elisabet degué rebre influències del misticisme castellà dels viatges del seu marit a la cort, de l’amistat de Caterina Tomàs amb Antonio de Castañeda i de la lectura dels llibres pietosos, en quatre llengües, de la seva biblioteca particular, el coneixement de la qual és la principal aportació a la seva biografia. Elisabet sa Fortesa destaca perquè fou de les poques rescluses de la Corona d’Aragó i l’única a Mallorca.

Tanquen el llibre uns annexos, amb un estudi sobre la terminologia romànica de la resclusió, un apèndix gràfic, amb arbres genealògics, imatges, i nombroses notes.

El doctor Antoni Ignasi Alomar és autor de nombrosos llibres i articles de lingüística catalana i d’història cultural i militar. Ha estat professor d’Ensenyament Secundari i de la UIB.

Elisabeth sa Fortesa. La senyora emparedada. História de la resclusió i l'emporadament religiós femenina a la Mallorca del segle XVI / .

Elisabet sa Fortesa, 'La senyora emparedada'. Història de la resclusió i l'empoderament religiós femení a la Mallorca del segle XVI.

Antoni I. Alomar

220 pàgines

23 euros

Suscríbete para seguir leyendo