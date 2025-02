Estiuejants alemanys a la costa italiana, finals dels anys vint, des del moment en què s’instal·len al poble de platja on han triat passar les vacances, sembla que tot són hostilitats, no se’ls permet entrar al menjador que està reservat a «altres clients», tampoc poden utilitzar les habitacions que havien reservat perquè una aristòcrata, no tolera haver de sentir estossegar una criatura; marxen de l’hotel els acullen en una pensió on tot sembla més fàcil, malgrat l’aparent normalitat, el nostre narrador, ens dirà:

Mann màgic

Mario i el màgic

Thomas Mann

Traducció Joan

Epileg Edgar Steaehle

Males Herbes

106 pàgines

16 euros

«... confesso que em costa de suportar certs comportaments humans, massa humans, com són l’abús càndid de poder, la injustícia i la corrupció servil.»

Un patriotisme excessiu ho envaeix tot, els totalitarismes anul·len l’individu.

Un altre fet que alerta als turistes, la seva filla de vuit anys, se treu el banyador per esbandir la sorra, per un moment queda nua, i a la platja es produeix un escàndol, un personatge burlesc, pronuncia paraules que els ofenen, la resta de banyistes el recolzen.

Arriba la possibilitat d’assistir a un espectacle de màgia. Cipolla, el mag, és un tipus grotesc i desconsiderat amb el seu públic, durant l’espectacle no deixa de fumar ni de buidar una rere l’altra copes de conyac; anul·la la voluntat de les persones, practica la hipnosi. Sotmet de manera grollera i despietada als que omplen la sala, aquell home cada vegada més embriac, té autoritat sobre el públic i aquest no té valor per marxar, a la fi el caos es generalitza, les persones actuen com titelles, manipulades pel mag.

Thomas Mann plasma l’horror davant totalitarismes, al llarg de la lectura experimentem una angoixa creixent, es pot anul·lar la voluntat d’un poble de la manera més grotesca, som davant d’una reflexió del tot vigent en el nostre present, una relectura del tot oportuna.

