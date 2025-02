Los libros con estilo escogidos por Bellver en Abril

Història de la Confraria de Pescadors del Port de Pollença

P. Salas i J. M. Torres

Pere Salas Vives i Juan Manuel Torres Velasco expliquen en aquest llibre , “Història de la Confraria de pescadors del Port de Pollença”, l’origen de la Confraria de pescadors del Port de Pollença. Parlen dels inicis i d’aquelles persones que donaren suport a aquesta iniciativa. Avui en dia, la Confraria de pescadors segueix essent una institució important a Pollença.

Na Coloma i el geni del Siurell

Siurell

B. Colom i. Abellán

Disset

14,50 euros

Segur que alguna vegada has vist un siurell, figureta de fang pintada de blanc i colors vius i amb un orifici per xiular. El que no és tan segur és que sàpigues que els siurells existeixen des de temps immemorials, que el seu origen és màgic, que amb ells es podia cridar el vent i que van arribar a les nostres illes des d’altres llocs de la Mediterrània. Et convidam a passejar per aquestes pàgines.

'El passatge'

Maria Carme Roca

Comanegra

22,90 euros

No es la primera vez que un personaje real es el eje de una de las obras de la autora barcelonesa: hace solo un año ya convirtió a Clotilde Cerdà -hija de Ildefons y niña prodigio que destacó como arpista- en protagonista de Les illes interiors. En esta nueva novela, cuenta la relación entre el muralista Josep Maria Sert y una joven del barrio de Sant Pere. Una historia de amor que le ha valido el Premi Santa Eulàlia.

Una dama desconocida

Carlos del Amor

Espasa

22,90 euros

Hace unos meses, Carlos del Amor recibió un e-mail en el que un historiador del arte le hablaba de la posibilidad de que un Velázquez estuviera en manos de un coleccionista privado, El retrato de una dama desconocida. A partir de ahí, se apoderó de él el afán por descubrir quién era esa dama del siglo XVII y dilucidar si detrás de aquel óleo estaba la mano del maestro de los maestros de la pintura.

El ataque de las cabras

Laura Chivite

Random House

19,90 euros

Tras una década sin saber nada de ella, la narradora de esta novela sorprende a Tía Lidia sentada en una cafetería de Madrid. Ese momento, como una aparición fantasmal, desencadena una serie de recuerdos, y los dos años que la protagonista convivió con su tía caen en cascada. El ataque de las cabras es una historia de crecimiento, pero también una crónica familiar que hará las delicias del lector.

El gran danés

Corina Bristitsky

Almaida

18,00 euros

La narradora de esta novela está triste por la reciente ruptura con su novio. En medio de la depresión, una madrugada, se encuentra con un perro, un gran danés, en el parque, quien la sigue hasta su casa y decide vivir con ella. Además de la ruptura, hay algo más que la afecta: un secreto familiar que ha creado un silencio tenso con el que han cargado su abuela, su madre y ahora ella.

Algunos días

Acoidán Méndez

Plasson & Bartleboom

19,90 euros

Telmo, un muchacho canario afincado en Madrid, va tomando notas en un diario en el que refleja su relación de pareja, su trabajo de camarero y el cuidado de su gata y del cachorro que rescata una noche, y donde se pregunta por sus orígenes y se enfrenta a los fantasmas de una vocación literaria frustrada por la inseguridad. Poco a poco el diario se va convirtiendo en la novela que no logra escribir.

