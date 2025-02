Jane Austen, una efemèride

El mes de maig farà dos-cents cinquanta anys del naixement de Jane Austen a la rectoria de Steventon, un petit poble al nord de Hampshire, Regne Unit. La setena de vuit germans, va créixer rodejada de llibres, els de la biblioteca del seu pare, un clergue anglicà que l’encoratjà i ajudà en la seva dèria d’escriure. Des de petita ja estava decidida a convertir-se en una escriptora, començà explicant contes i històries als seus nombrosos nebots i nebodes i s’adonà que això era el què més li agradava. Sent una adolescent ja escrivia històries curtes i se sap que el 1795 quan tenia vint anys va escriure Elinor and Marianne, una novel·la epistolar, però no fou fins al 1811 que aconseguí la publicació de la seva primera novel·la Sentit i Sensibilitat publicada de manera anònima quan ja en duia tres d’escrites. En aquella època una de les majors dificultats d’una dona escriptora era negociar amb els editors, en un principi quan ella encara era molt jove foren el seu pare i el seu germà que actuaren com els seus agents literaris, però quan es feu més gran volgué tenir tractes amb els editors ella mateixa i viatjà a Londres en diverses ocasions.

Les seves eren històries quotidianes plenes d’ironia que deixaven entreveure la situació que vivien les dones en aquella Anglaterra que començava a viure la revolució industrial, aquell era un moment que les lleis de l’herència les condemnaven a dependre dels homes de la família, elles no heretaven, i si eren fadrines eren els germans qui disposaven de les seves vides i decidien on vivien i com vivien, elles no triaven, no tenien el dret a fer-ho. A la mort del seu pare Jane, sa mare i la seva germana Cassandra es trobaren en aquesta situació i hagueren de traslladar-se a viure amb el seu germà Frank fins que el seu altre germà Edward, que era el que tenia una bona posició econòmica, les acomodà en una finca de la seva propietat a Chawton. Aquesta casa és avui dia un museu que es pot visitar.

És en aquest moment històric que Jane Austen escriu les seves novel·les, històries que encara avui en dia es llegeixen i de les que se’n fan pel·lícules i sèries aclamades pel públic. No fou una feminista, però fou una dona que anà més enllà de la seva època i és tal vegada per això que s’ha convertit en una autora universal. Harold Bloom, crític literari de renom mundial, digué que la vida és curta i que hem de triar bé a qui llegim, els anys noranta elaborà i publicà un pretensiós i polèmic cànon literari, l’anomenat cànon occidental, amb una llista dels vint-i-sis autors imprescindibles que segons ell conformen la tradició literària occidental, només tres dones hi tenen un lloc, Jane Austen, Virginia Woolf i Emily Dickinson. Malgrat les arbitrarietats i els oblits de H. Bloom en el seu cànon és indiscutible que actualment no es pot parlar de novel·la moderna sense reconèixer la contribució de Jane Austen, se la considera una de les figures literàries més importants en llengua anglesa, precursora de l’anomenat realisme literari. A les seves obres predomina el diàleg i el seu estil de narració en tercera persona amb un narrador omniscient, el qual té accés als pensaments i sentiments dels personatges, encara que molt utilitzat en la ficció moderna, a finals del segle XIX tot just començava, ella en pot ser considerada una pionera. Deixà un llegat de sis obres publicades, entre elles les més conegudes que són: Sentit i Sensibilitat, Orgull i Prejudici i Persuasió.

Jane Austen morí l’any 1817 sense haver aconseguit ni l’estabilitat econòmica ni la fama que mereixia i que finalment als inicis del segle XX li arribà, fou aleshores que les seves novel·les aconseguiren el gran èxit que encara avui les acompanya. La historiadora Alice Loxton exposa les cinc raons per les quals després de més de dos-cents anys els seus llibres són encara rellevants i el seu èxit es manté:

-Creà grans personatges.

-Era divertida, irònica i una gran comentadora social.

-Fou una precursora del feminisme.

-Fou un geni literari, pionera en tècniques d’escriptura noves.

-Era ambiciosa, decidida i impulsora.

Jane Austen morí jove, tot just tenia quaranta anys, molt s’ha escrit i especulat sobre la causa de la seva mort i sobre quina malaltia l’afectava, des de la tuberculosi, passant per la malaltia d’Addison, el limfoma de Hodgkin, l’anèmia perniciosa i el càncer d’estómac fins a l’enverinament per arsènic. L’escriptora Lindsay Ashford és l’autora d’aquesta darrera teoria. Quan s’instal·là una temporada al poble de Chawton, on Jane Austen visqué, per escriure una novel·la de misteri precisament sobre la seva mort, començà la recerca d’informació sobre Austen i tot llegint els volums de la seva correspondència arribà a la conclusió que pogué morir enverinada per arsènic perquè era un producte que formava part de molts medicaments de l’època ‘estic convençuda que se li donà una medecina que contenia arsènic i em sorprèn que ningú ho hagi pensat abans’ diu L. Ashford. El seu llibre es titula The Mysterious Death of Miss Austen.

Com és de suposar enguany a Anglaterra, a ciutats com Bath i Chawton i a altres indrets relacionats amb la vida i les obres de Jane Austen, hi ha programades multitud de celebracions per commemorar els dos-cents cinquanta anys del seu naixement. La BBC té previst estrenar una sèrie Miss Austen basada en la novel·la homònima de Gill Hornby que ens submergeix en un intrigant misteri literari basat en fets reals. A la mort de J. Austen la seva germana Cassandra cremà la correspondència que elles havien mantingut, es diu que les dues germanes tenien bona relació i que probablement cremà les cartes per protegir a la família o a la mateixa Jane Austen de qualsevol informació inapropiada que els pogués afectar de manera negativa.

Aquest 2025 és un bon moment per retre homenatge a aquesta autora llegint alguna de les seves novel·les o alguna de les nombroses publicacions que s’han fet sobre la seva vida i obra.

