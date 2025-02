Fruit de l’observació pacient

Fa pocs mesos, Miquel Àngel Dora Coll i Pere Vicens i Siquier varen tenir la generositat de compartir amb el públic interessat el fruit de més de 15 anys de feina d’observació pacient a la natura. És per això, que el títol del llibre que ens presenten l’hi escau d’allò més bé: «Temps i Natura a Mallorca. Calendari natural per a gent encuriosida».

Una fullejada superficial i ràpida ens corprendrà per l’espectacular col·lecció de fotografies. A pàgina completa, un esbart d’estornells atacats per un falcó pelegrí amb la lluna creixent al fons. Un mart que mira encuriosit el fotògraf i del qual podem comptar tots i cada un dels pels (els del mart). La mar fumejant a sortida de sol en un dia d’hivern. O els núvols orogràfics que llisquen pel llom d’un turó (aquesta de portada).

Però fins i tot després d’aquesta primera espipellada, ens adonam que no és aquest, només, un llibre de fotografia. De fet, sobre les seves pàgines, el text ocupa més superfície que les imatges. I és que, com diu el títol, en Miquel Àngel i en Pere s’han dedicat a observar la natura de Mallorca posant especial èmfasi en els canvis que aquesta ens mostra al llarg de l’any. És allò que s’anomena la fenologia de la natura. I ho han fet amb el silenci dels ermitans, amb la paciència dels sants, amb la mirada dels artistes, amb el cavil·lar dels científics i amb la ploma dels escriptors.

L’estructura del llibre és molt còmoda perquè, com era d’esperar, la seva ossada la governen els mesos de l’any. La redacció és planera, precisa i extensa. Així, aquest llibre de capçalera o de comodí ens anirà avisant cada mes com canvia el clima, quins són els espais i els ambients més atractius, quins canvis trobam al cel nocturn, quines són les plantes i els animals que podem trobar i, en relació a tot això, quins han estat els usos, les tradicions i les creences de la nostra avior. En aquest aspecte, es podria ben dir que els autors són nissaga del pare Rafel Ginard i Bauçà, autor del Calendari Folklòric de Mallorca.

Tal i com queda reconegut als crèdits, els dibuixos de Cati Artigues i la maquetació de Michel Catalan acaben de sublimar l’embolcall d’aquesta magna obra. Deixau-me esmentar, per acabar aquesta ressenya, la pàgina que tanca el llibre: la dels agraïments. Hi trobam aquí una munió de savis i especialistes que han aportat el seu coneixement quan els autors els ho han sol·licitat i que, ben mirat, fan de padrins en l’aval d’aquesta obra. Una obra que és, ara, per a qualsevol trescador de Mallorca, imprescindible. Els autors, els quals són, també, els editors, ens fan a mans una adreça de contacte: tempsinaturaamallorca@gmail.com.

Temps i Natura a Mallorca.Calendari Natural per a gent encuriosida / .

Temps i Natura a Mallorca.Calendari Natural per a gent encuriosida

Miquel Àngel Dora i Pere Vicens Siquier

CSIC

50 euros

