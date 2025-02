30 anys sense Guillem D'Efak

MENTIDA!

Podem trobar un Guillem Fullana i Hada d’Efak viu i vivificador als llibres de poemes El poeta i la mar (Palma: La Font de les Tortugues, 1956), El poeta i la mina (Palma: Pere Martínez-Pavia, 1966; Manacor: Casa de Cultura de Manacor, 1974), Madona i l’arbre (Barcelona: Proa, 1970), Erosfera. Poema i contrapunt (Manacor: Casa de Cultura “Sa Nostra”, 1982), Poeta en bicicleta (Manacor: Casa de Cultura “Sa Nostra”, 1984), Poemes, cobles i cançonetes (Manacor: “Sa Nostra”, 1994), Tampoc el foc (Palma: ERC, Col·lecció Germania, 1995), Capellet de vidre (Palma: “Sa Nostra”, 1995), El món. Paisatges. El darrer quadern (Binissalem: Di7, 1997), Madona i l’arbre i altres poemaris (Palma: Consell de Mallorca. Departament de Cultura, 2005), Manual inacabat (per anar per la vida) (Muro: Fonart, 2010) i Obra poètica (Pollença: El Gall, 2016), la seva poesia completa. El podem sentir en els quinze discs de la seva discografia. El podem llegir en les seves nou obres de teatre, recollides a Teatre, a cura de Bartomeu Mestre (Pollença: El Gall Editor, 2000).

VIDA

Vaig conèixer en Guillem quan devers l’any 1966 estudiàvem per ser guies de turisme de Mallorca. Des d’un bell principi tinguérem una empatia extraordinària. Em contà que havia nascut el 1930 a Asobla, Río Muni, dins la Guinea Equatorial, que era una colònia espanyola. La seva mare era una princesa de la tribu dels fang, i el seu pare, un guàrdia colonial de la guàrdia civil. A dos anys, el pare el trasllada al barri del Barracar del poble de Manacor. Se’n fa càrrec la germana del pare, Margalida Fullana. Aquesta i la seva mestra Lluïsa Fuster són les dones que l’educaren i el varen estimular cap a l’escriptura i la cançó. Quan va acabar la guerra incivil, estudia i treballa de mestre rural particular. També actua en una orquestra local. Des d’un bell principi té molt clar que la seva llengua és el català i que forma part de la cultura catalana. A 16 anys ja guanya alguns premis pels seus poemes a la premsa mallorquina i participa en festes literàries. El 1956 el poeta Josep Maria Llompart (del qual enguany celebram el centenari del naixement) li publica el seu primer llibre de poemes, El poeta i la mar, dins la col·lecció que dirigia, La Font de les Tortugues. Deixa Mallorca i es trasllada a França, on fa de veremador i de miner. Fruit d’aquestes experiències és El poeta i la mina, on ens conta la solitud i la solidaritat, les lluites i les pors, dins la que s’anomenava poesia social.

Els anys seixanta torna a Mallorca en ple boom turístic. I aconsegueix feina en un famós music-hall de l’antillà Max Woiski, La Cubana, del Terreno de Palma, on canta blues, jazz, cançó popular i algunes de les cançons pròpies amb molt d’èxit. Els poetes mallorquins amics seus Josep Maria Llompart, Miquel Àngel Riera i Jaume Vidal Alcover li obrin camí cap a Barcelona, on el 1961 s’ha creat el grup de la Nova Cançó, impulsat per uns pioners anomenats Els Setze Jutges. Molt ràpidament es professionalitza i actua en ciutats i pobles del Principat i a Barcelona, on viurà quinze anys, des de 1965: enregistra discs, fa recitals i coneix els principals caps clars de la intel·lectualitat catalana. El 1966 inaugura La Cova del Drac al carrer Tuset barceloní, que es convertirà en un espai mític on es canta i es fan funcions teatrals de petit format. Allà actuaran entre molts d’altres Maria del Bonet, Núria Espert, Maria Aurèlia Capmany, Núria Feliu, Joan Manuel Serrat, Ovidi Montllor i Francesc Pi de la Serra. El 1968 obre el bar cultural La Cucafera, amb Carlota Soldevila, Fabià Puigserver i Núria Picas. Es dedica a la literatura i al management musical i teatral i el 1969 guanya el prestigiós premi Carles Riba amb l’obra Madona i l’arbre, que és rebuda amb entusiasme per la crítica per la força d’un llenguatge novell i alliberador, l’amor autèntic (“l’amor del tacte i la saliva”), l’amor que es rebel·la contra el que està establert, un home que torna arbre fecund.

RETORN A L’ILLA

En Guillem torna a Mallorca el 1980. Fa feina de guia turístic, es dedica a la literatura i lluita en nombrosos fronts pel redreçament polític i cultural del nostre país. Publica llibres i discs. El 1993 l’Obra Cultural Balear li dona un dels seus premis i el 1994 hom li fa un gran festa, Un cant a l’amistat, a l’Auditòrium de Palma, amb la participació dels principals intèrprets de la cançó catalana (Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat, Raimon, Marina Rossell, Uc i un llarg etcètera). Mor el 15 de febrer de 1995. Des de llavors la seva obra musical és interpretada per nombrosos autors. S’han enregistrat més discs amb cançons de Guillem d’Efak en els 20 anys posteriors a la seva mort que en tota la seva vida. Igualment, s’han editat més llibres seus post mortem que quan vivia. L’any 2005, amb motiu del desè aniversari de la seva mort i de la d’Ovidi Montllor, la Universitat de les Illes Balears va organitzar uns actes commemoratius, amb un cartell i una postal d’invitació del pintor Josep Guinovart. El dia 1 de març de 2011, es lliura a la seva vídua, Mònica Pastor, la Medalla d’Or de les Illes Balears, i IB3 li dedica un programa.

El 2005 Maria del Mar Bonet i aquest cronista, per commemorar els deu anys de la mort de dues figures amigues i extraordinàries, Ovidi Montllor i Guillem d’Efak, férem un espectacle poeticomusical i el representàrem per totes les terres dels Països Catalans. Intentàrem que les seves paraules sonassin amb totes les literalitats possibles. Vaig recitar els seus poemes i la Bonet cantà les seves cançons acompanyats pel músic Dani Espasa amb piano i acordió. Record amb fervor, tendresa i entusiasme aquells recitals que ens demostraren que aquestes dues figures, en Montllor i n’Efak, no havien desaparegut de l’imaginari popular, sinó que seguien vivíssims i bategants en els poemes i cançons que els havien convertit en uns vertaders clàssics contemporanis. El repte del recital va ser donar veu a la complicitat entre nosaltres quatre (D’Efak, Montllor, Bonet i Mesquida), com a amics i com a creadors, com a antifranquistes i activistes lluitadors per la llengua i la cultura catalanes. Agafàrem les seves obres i les férem nostres, literalment i en tots els sentits. El resultat va ser un espectacle vibrant i enlluernador en què els poemes i les cançons tremolaven dins els espectadors amb alegria, fervor i entusiasme.

En la cultura catalana i en aquest temps en què ens ataquen per totes bandes els filofeixismes, hem de treure l’obra d’aquests mestres i amics com a senyera de cultura, de festa i de llibertat. Gràcies, Guillem d’Efak i Ovidi Montllor! Ben vius!

Suscríbete para seguir leyendo