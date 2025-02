2000 Crepuscles

Tenc el plaer de ser un dels membres de l’equip que cada vespre, a les nou, intenta encendre els estels a l’hora del crepuscle.

És una metàfora, naturalment, ja que en el fons el que vull dir que pertany a l’equip que cada dia fa el programa de ràdio «El Crepuscle encén estels», a Ona Mediterrània. Un programa que ha manllevat el títol al poeta felanitxer Miquel Bauçà i que començà les emissions a IB3 ràdio, continuant-les allà fins que l’equip director ens va fer fora. Eren altres temps (no no), quan al capdavant del govern hi havia José Ramon Bauzá, un president que es ficà en múltiples embolics que ara no esmentarem.

Una vegada que, sense cap mena de motiu (o al manco sense que ens digueren el per què) ens acomiadaren, l’equip va aterrar a Ona Mediterrània (al 88.8 de la FM o bé a www.onamediterrania.cat). I des de llavors, parlam de gener de 2013, cada vespre tenim una cita amb els oients, que són molts.

«El Crepuscle encén estels» és el programa més guardonat de la ràdio a Balears. Premis a Catalunya i Mallorca a través d’Òmnium Cultural, Ràdio Associació de Catalunya, Consell de Mallorca i Obra Cultural Balear. Reconeixements que ens omplen d’orgull.

Idò bé. El passat dijous dia 13 de febrer, aquest espai radiofònic arribà als 2000 programes a Ona mediterrània (als qual hi hauríem d’afegir els més de mil corresponents a la primera etapa). Es diu havit el nombre, però han de passar dos mil crepuscles per arribar-hi. I ho hem aconseguit. I que duri.

Suscríbete para seguir leyendo