Pons Frau és un personatge que adjunta diverses aptituds artístiques

En aquesta cultura nostra, carregada de deutes, de tant en tant hi ha llibres que ens fan sentir que, d’alguna manera, s’ha redimit una part del capital que devem. Aquesta és una sensació que m’envaí quan vaig tenir a les mans el volum de referència. És cert que l’Ajuntament de Palma (1991) havia publicat Imatge fotogràfica i etnografia. L’arxiu de Josep Pons Frau (autors: Gabriel Llompart Moragues, Maria Josep Mulet Gutiérrez i Andreu Ramis Puig-gros) conformat, bàsicament, per una selecció de materials fotogràfics cedits per la família a la institució municipal l’any 1969. La publicació, amb profusió de fotografies, gaudí d’un èxit remarcable (fins a dotze reedicions).

Segurament aquest èxit ajuda a diluir la riquesa de la figura de Pons Frau, un personatge que ajuntà diverses aptituds artístiques (dibuixant, pintor, ceramista ebenista, entre d’altres) a la seva personalitat de creador i de persona compromesa amb la cultura del país.

En l’avinentesa del 2023 coincideixen dos dels autors d’aquella obra convertits en coordinadors de la proposta, avui una realitat, (M.J. Mulet i A. Ramis). El llibre planteja una visió més completa, profunda i contextualitzada de les aportacions de Pons Frau. Algú ha escrit que l’obra «conforma una visió un tant polièdrica», del personatge. Una ullada al sumari ens assenyala que, a més d’un pròleg (molt il·lustratiu) de Catalina Cantarellas i una introducció orientativa d’Andreu Ramis, es despleguen un seguit de capítols que permeten un aprofundiment en la personalitat i l’obra de Josep Pons Frau. Unes «notes biogràfiques» de l’historiador Gaspar Valero forneixen d’una informació precisa i suficient per copsar les vicissituds de l’artista de Sineu (Mallorca). Les facetes de la seva ingent producció es desenvolupen en capítols diversos: un estudi aprofundit del valor documental de l’obra del pintor i fotògraf i la seva implicació amb l’etnografia mallorquina («territori») a cura d’A. Ramis i Joan Vanrell; els caires de pintor i ceramista són a càrrec de Joan Carles Oliver; per la seva part el mateix Oliver Torelló i Maria Sebastián s’ocupen de les aportacions a la fotografia del biografiat; aquesta darrera autora té cura de l’inventari de les publicacions «i altres materials impresos» de Pons; i és Maria Josep Mulet que fa un estudi minuciós i aclaridor sobre «El fons JPF en el context de recuperació i difusió del patrimoni geogràfic».

Consideració especial mereixen, per la seva naturalesa singular els dos capítols finals: a) «(Re) visions de la fotografia de JPF» en què diversos autors «visuren» («examinar o reconèixer visualment per veure i determinar l’estat d’una cosa o persona») «una breu selecció d’imatges fotogràfiques de JPF” que permet fer-ne (són paraules seves) interpretacions noves, consideracions noves, i noves perspectives, des del pas del temps i des de la subjectivitat. Són imatges, escollides qui sap si aleatòriament (o no), de la Seu de Mallorca, de ballades tradicionals, de «cantar panades», de línies del litoral illenc, o dels «fons pictòrics de JPF. Fotografies d’una pintura que es convertiran en pintures d’una fotografia». I b) «Revisitar els escenaris (territoris de JPF» en què el fotògraf Jaume Gual Carbonell pren cinc imatges fotogràfiques de Sineu i el seu entorn, fets per Pons, i en fa una «retrografia» cent anys després (hi afegeix una vista 3D del Molí d’en Moixetó, que amb unes ulleres anaglífiques es veu en relleu).

Encara cal afegir per completar el sumari, una col·lecció de 398 notes finals explicatives; un índex bibliogràfic considerable, una «Hemeroteca», les abreviatures i els agraïments.

Com s’ha vist, aquesta és una obra coral, construïda a partir de peces diverses elaborades per especialistes diversos, des d’historiadors a antropòlegs, experts en fotografia, arquitectes, fotògrafs... Existia, sens dubte, el repte d’estructurar i de cohesionar les diferents aportacions per tal de donar al discurs un sentit el màxim de coherent possible. Per a això calia aconseguir que les distintes parts (cadascuna d’elles una monografia important) convergissin en l’objectiu d’oferir als lectors possibles una visió de conjunt reveladora, com escriu la professora Cantarellas al pròleg, de «la identitat, els afectes, la ideologia i la labor del personatge», que servís tant per copsar les múltiples dimensions, els caires tan variats de la seva obra com per valorar les seves aportacions artístiques i etnogràfiques (valors «testimonials i documentals de les imatges captades per JPF»). El repte era important, però s’han superat amb escreix els envits suara esmentats.

Aquest llibre, escrit amb una pulcritud i claredat que afegeixen qualitat als seus valors intrínsecs, i amb una selecció imatges que resulten alhora imprescindibles i molt atractives, és, com dèiem al començament, un acte de rescissió d’un deute dels mallorquins envers un mallorquí especial. L’edició, molt acurada, posa a les nostres mans una obra indispensable per a una correcta coneixença de la significació dels treballs d’un artista de gran volada, però a més a més ens proporciona tot de materials i de reflexions que són extraordinàriament significatives per al coneixement i la comprensió d’una Mallorca que encara no havia sofert el terratrèmol que suposaria l’allau turística i la seva fúria destructiva de costums i de paisatges. Josep Pons Frau ens ha deixat, amb la seva sensibilitat i capacitat artístiques una obra plàstica de primera magnitud, i també una acta notarial en imatges del territori i de la gent que l’ha trepitjat durant segles. El llibre en dona fe.

