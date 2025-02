Fràgil amor singular

Preludi.

Ha nat una escriptora catalana novella: Eulàlia Comas Lamarca. Va arribar al Planeta a Barcelona el 1970. És biòloga per la Universitat de Barcelona. Fa feina a la gestió mediambiental i a la protecció de la natura. És editora científica i cofundadora i voluntària de l’Associació Narinan, dedicada al reforç escolar en català a infants nouvinguts o d’entorn vulnerables. Acaba de treure la seva primera novel·la: Era primavera a l’hivern (Univers).

Elements d’un llibre fet amb la cal·ligrafia de les delicadeses.

Un epígraf de Joan Fuster del seu poema «Criatura dolcíssima». Un altre d’Antoni Comas de la «Cançó d’alba». Un començament del primer capítol al cementeri irlandès de Fintona l’abril de 2015. La protagonista nom Laia, diminutiu d’Eulàlia, i té quaranta-tres anys. És tècnica de l’administració ambiental i va al Quebec per una reunió de signataris d’un conveni de protecció de la natura. El protagonista nom Robert Joseph, li diuen Bob, té vuitanta-set anys. És metge irlandès i fa poc li han diagnosticat un càncer. El primer secundari és el fill del Bob que nom Frank i té cinquanta anys, sis germans i es dedica a teràpies integrals. Un rosari dins un pot de ceràmica. Assistir a un funeral per internet. Molts capítols en tercera persona. Tot comença el 2013 a les vuit hores de vol entre Amsterdam i Montreal. Per casualitat els protagonistes s’asseuen plegats. Una coneixença no és un coup de foudre, sinó un trencaclosques, una conversa com de vells amics que es posen al dia per explicar-se les vides: el franquisme i la repressió, el català perseguit, el gaèlic i l’anglès, la literatura anglesa i la irlandesa, el Barça de Pep Guardiola, la societat carca irlandesa, el sexe sinònim de pecat, tot era tabú, la religió com esclavatge, tot de referències culturals llunyanes però una complicitat creixent, explicant-se «com dos desconeguts que no s’han d’amagar de res ni preservar cap dels plecs més íntims de l’ànima».

Dos esperits que es reconeixen.

Hi ha una sensibilitat pregona en l’estil de Eulàlia Comas que li permet una narració d’una extrema senzillesa combinada amb una gran fondària amb temes tan clàssics com la relació de dos sers humans que amb unes vides ben diverses i plenes de complicacions, amb els hàndicaps de la diferència d’edats i de la distància aconsegueixen fer créixer fonts ufanes d’una estimació que ens diu el seu nom molt a poc a poc. Els diàlegs són planers i amarats d’una veritat viva, els plantejaments vivencials sorprenents, les relacions originals i singulars i el tractament de la història és matèria de les intuïcions i la demostració en els fets d’unes afinitats electives plenes d’imprevisibilitat, d’incertesa i d’intriga. Sí, hi ha un suspens dins l’enjòlit de la història que ens fa llegir amb el pler d’aquells relats deliciosos en què encara que saps el «què» passarà assaboreixes el «com» transcorren cadascuna de les aventures del sentiment i del desig.

Una novel·la essencialment comunicativa que avança com una màquina literària que va llatina sense greix retòric i amb una funcionalitat en què les sensacions descrites ens demostren molts dels itineraris de l’amor que moltes de vegades no es gosa anomenar. «No tenia del tot clar d’on sortia o a què responia, però tenia una agradable sensació de benestar i de companyia. (...) Era un sentiment de calidesa que havia travessat més capes i li havia despertat una mena de neguit dolç que feia temps que no notava.» Laia és una protagonista pragmàtica que com ella mateixa diu sempre li toca fer el rol de llevadora, i al llarg del text veurem que es fa fins tot de llevadora de si mateixa, d’unes sensorialitats que intenta definir, d’uns sentiments que no sap com anomenar, d’una vita nuova que Bob ha provocat en la seva existència. Per altra banda és una gran lectora de poesia la qual cosa comparteix amb Bob, i això li permet que per la via poètica puguin ser revelades aquestes connexions boiroses entre l’amistat i l’amor. A la primavera de Montreal, en una passejada entre tèbia i fresca, Laia recorda un poema de Joan Salvat-Papasseit ben lligat amb el títol de la novel·la: Primavera d’hivern - Primavera d’estiu. / I tot és primavera: / i tota fulla, verda eternament. I ella afegeix «A Montreal potser la primavera era alhora d’hivern i d’estiu.»

Una vasta operació combinatòria.

L’acció dels personatges moltes de vegades es redueix al mínim perquè les coses passen dins el seu interior per la qual cosa el podem considerar un text més de pensaments que d’esdeveniments. Però quan acab d’escriure això pens que si mir fil per randa les vides del protagonistes, especialment la de Bob, hi ha una multitud d’històries, de situacions, de fetes i de fets que si s’explicassin amb detalls ocuparien milers de caràcters. Aquí hi ha una altra de les troballes d’Eulàlia Comas: la densitat del seu llenguatge que li permet, a través de la vasta combinatòria verbal, aconseguir contar moltes de coses amb un mínim de frases i amb un màxim de matisos. Els correus electrònics, els whatsapps, les memòries i una tercera persona que duu el fil conductor al llarg del llibre i funciona com un pal de paller precís i exacte, tots, tots s’entremesclen, amb sabor i saber, i en donen aquell prodigi de la literatura: un coneixement revelador de nosaltres mateixos i del món que ens envolta.

Era primavera a l'hivern / .

L’espai i el temps agafen a Era primavera a l’hivern un paper fonamental perquè Eulàlia Comas dona importància als paisatges que recorren els personatges i els deixa temps per descansar, caminar, parlar o no fer res. Em recorda certs quadres dels impressionistes estimats (Monet, Manet, Cézanne) on els pintors captaven detalls del paisatge per mostrar una llum determinada o un instant efímer. La inestabilitat i la complexitat de l’amor en aquestes temps carnissers ens mostra uns personatges que malgrat totes les neures personals, les complicacions familiars, els desastres socials, malgrat l’edat i la malaltia, crec que van en aquesta direcció: volen aprendre a estimar.

Per aquí van uns versos de Miquel Martí Pol que Laia recorda mentre llegeix les memòries de Bob: «Més ens cal saber / que no hi ha grans misteris, ni un ocell / d’ales immenses que ens empari. / Convertirem el vell dolor en amor / i el llegarem solemnes a la història.»

I acabaré aquesta lectura fervorosa amb un missatge que Bob li envia a Laia com un deixant dins la mar: «Abans de trobar-nos, cadascú era cadascú i ara, junts, més que una sola cosa en som una de nova i única, en que s’han fos dues existències. Tinc la certesa que les nostres ànimes es coneixien de sempre. Només faltava que les nostres vides es creuessin perquè es poguessin reconèixer.»

Cal aprendre a estimar tostemps! Gràcies Eulàlia Comas Lamarca per recordar-ho tan bé!

Avui, dijous, 13 de febrer de MMXV, a les 19 hores Eulàlia Comas i aquest cronista presentaran Era primavera a l’hivern a la Llibreria Quart Creixent (Carrer d’en Rubí, 5) de Palma.

Suscríbete para seguir leyendo