850 edicions dels Matins de l'Orgue d'Alaró

Transcorreguts casi vint anys, el cicle dels Matins de l’Orgue d’Alaró ha esdevingut punt de trobada indispensable dels amants de la música d’orgue. Des de desembre de 2006 i de manera ininterrompuda, cada dissabte a les 11.30 hores el temple alaroner ofereix un variat programa per aquest instrument amb obres de tot tipus d’estils, èpoques i autors, on sempre sobresurt el repertori de Johann Sebastian Bach, màxim exponent de la música organística.

El director artístic des dels inicis ha estat Miquel Bennàssar Bibiloni (sa Pobla, 1964), music de tecla format a l’Schola Cantorum de Basilea (Suïssa). Bennàssar és avui una de les figures musicals de major renom a Mallorca, bon coneixedor i divulgador del patrimoni històric musical de l’illa, així com coordinador de diversos projectes de restauració d’orgues històrics i de nova construcció a Mallorca.

Bennàssar és l’intèrpret habitual; però sovint cedeix el protagonisme a altres intèrprets, tant joves valors (Nofre Morey, Nadal Roig) com figures ja consolidades i de reconegut prestigi (Jürgen Essl, Jan Willem Jansen, Tania Dovgal,Marc Schaefer, Hans-Ola Ericson, Francesco Filidei, Atumi Kitamura, Hans Hellsten, Iris Lenz, David Gostick, Carsten Lenz, Johannes Krutmann, Marie Zahrâdková, Marta Matheu, Krystian Skolzowski, Maria Casado, Daniel Vogt, Marcela Inguanzo, Marcelo Rossi, Yolanda Riera, Fanny Marí, Anne Leohold, Andreu Vidal, Aïda Borràs, etc.).

A part de l’objectiu artístic, el cicle contribueix a mantenir actiu l’instrument protagonista: l’orgue parroquial, majestuós edifici construït el 1758 per Pere Josep Bosch i recuperat entre 2002 i 2006 pel taller del mestre orguener Gerhard Grenzing, recentment guardonat amb el Premi Jaume II del Consell de Mallorca en reconeixement de la tasca duta a terme per recuperar el patrimoni organístic mallorquí.

A més, recentment es va constituir l’associació del mateix nom, que vinculada al cicle dels Matins de l’Orgue persegueix objectius com finançar la cadireta de l’orgue (encara pendent de restauració), planejar una trobada internacional d’organistes improvisadors i vetlar en general per la promoció del patrimoni organístic de Mallorca. Tot i ser de curta vida, l’entitat ja compta amb més de trenta associats.

El 27 de gener de 2024 tingué lloc l’edició núm. 800 amb un concert protagonitzat per Rafel Riera (orgue) i Marc Alomar (cello), esdeveniment que va omplir l’orgue de la Parròquia de Sant Bartomeu d’Alaró. No obstant, el temps vola i el 15 de febrer d’enguany el cicle dels Matins arriba a les 850 edicions en plena forma.

Però lo millor està per arribar. Al llarg de 2026 el cicle farà als 900 concerts i complirà vint anys d’existència, amb l’objectiu en l’horitzó d’arribar al miler d’edicions el 2028. Fites ben engrescadores per a una activitat cultural fermament consolidada en el calendari i que ja podem considerar com un esdeveniment de primer ordre en el panorama musical de Mallorca.

