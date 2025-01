Trontoll amb aigua

Deixar de fer peu ens duu a un sotrac. Sort que tot d’una, la dedicatòria, ens permet tranquil·litzar-nos: «als estius de la meva infantesa» ja ens ho diu clar: aquí trobarem aquell trontollar del créixer; i, a més, «a la meva família, que no s’enfonsa». Fort i no et moguis, ja podem endinsar-nos tranquils. Surarem. Perquè d’aigua és clar que va, això. De piscines. Però les piscines, per a la poeta Marina de Cabo, guardonada amb aquesta obra amb el Ciutat de Palma de poesia 2023, les piscines són tots aquells recipients plens de líquid, oberts o tancats. Dic això perquè piscina és la placenta on neda un futur; un futur què?: «làbil larva lactescent / en aqüífer amnis.»

Però no anem tan ràpids. Tot comença quan arriba l’estiu: el juny i les piscines llueixen. Tot fins a fer un capfico. Brillantor, mentida. Què és submergir-se, internar-se a l’aigua? «desplaçar el blau / mentider». Saber on ens trobam, na Marina de Cabo ens situa, «quina forma adquireix l’aigua». La vida que ens conta De Cabo –vull dir la piscina–, per sort, posa filtres, hi passaran els defectes, els desitjos, la por; també la por.

Aquest poemari s’estructura en tres parts, que no van d’aigua sinó d’oxigen: la presència, la inexistència i altres figures d’ofegament, les apnees ho són per saturació d’oxigen, tanmateix, voluntàries o no.

A la primera part, l’aeròbia, del néixer a la infància, amb aquella olor d’estiu i lycra; també el desig de reconeixement, l’adolescència: «L’estiu en què vas complir catorze / arribares massa aviat a l’altra riba. / Allà no hi havia ningú per a felicitar-te.». Perquè les piscines també es buiden a l’hivern.

Anaeròbia és l’eix central, on hi ha oscil·lació, inèrcia, capgirell, «el canvi aquí és veloç, / i sempre idèntic». Fora punts, n’hi ha molt pocs, la paraula juga amb l’espaiament visual. La cosa va de prova i errada, incògnites, aigües fondes, piscines buides: «llançar-se de cap / a la piscina buida»; transparències, colors, cromatisme, aturau-vos al Pantone: quin poema visual!, absències, carències, ser-hi. O intentar no caure: «fer el mort / és alçar el vol». La nedadora que és la poeta, plena d’aspiracions, «reclama sense desviar-se / el seu dret a un carril propi».

Altres apnees és una secció oberta, on entren les piscines –les vides– d’altres. Com veure el món de l’esport –és clar, les piscines fan esport–, de l’art, la literatura, el cinema, des de les piscines; no ens podria mancar n’Esther Williams, però també ens conta el cinema d’Stàlker. Les piscines fan vida, també; i fan liminalitat, quin relat del balconing a Magalluf!..., aquesta part és un créixer acompanyant la vida, hi calen noves piscines, la realitat ens proposa afegir-ne d’altres. De manera que Marina de Cabo decideix arribar, com a final, a la piscina com a la mort, amb el comiat a la mare que somiava vora la filla el resultat d’aquests desvelaments.

