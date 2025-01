Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 23 de enero de 2025

Aproximacions

Feliu Formosa

Lleonard Muntaner

12 euros

Hi ha encontres que deixen petjades determinants. Hi ha moments que marquen vides senceres. Hi ha instants decisius que se’t queden clavats al cor i al cervell per a la resta del teu pas sobre la Terra. Què fer-ne, de tot aquest material en brut abans que se t’emporti el riu fosc de l’oblit? Tal com ho ha aconseguit al llarg del seu ser, aquest tità de les lletres catalanes: Feliu Formosa.

Aproximacions, de Feliu Formosa / .

La flor de pedra

Maria Sbert

Disset

20 euros

El fil conductor d’quest llibre, La Flor de Pedra és el projecte de Filosofia 3/18, creat per Mathew Lipmann i Ann Sharp. Però tracta d’un llibre obert, de perspectiva àmplia, on tothom podrà extreure les qüestions de fons implícites en l’objectiu d’aprendre a pensar millor per un mateix des d’una perspectiva democràtica i de compromís amb la societat.

La flor de pedra, de Maria Sbert / .

Amb ulls de romànic

Joan Pau Inarejos

Rosa dels Vents

23,90 €

El autor del perfil digital @RomànicCatalà viaja por los siglos XI, XII y XIII para acercar a los lectores un «arte glorioso» que tiene en Catalunya grandes muestras: Sant Climent de Taüll, Sant Pere de Rodes, Sant Benet de Bages... Basta hojear las páginas de este libro para comprender por qué Albert Einstein y Orson Welles, entre otros, cayeron rendidos ante el románico catalán.

A Oriente por el norte

Anne Morrow Lindbergh

Nórdica Libros

21,50 €

En 1931, Charles y Anne Morrow Lindbergh emprendieron un vuelo a Oriente por la ruta del gran círculo, del que nació A Oriente por el norte, el relato de viaje de Anne Morrow donde cuenta, sus experiencias como radioperadora novata y copiloto. En su periplo conocerá a los orgullosos y tímidos inuits de la isla del Rey Guillermo o a los eufóricos tramperos rusos de Kamchatka.

Por voluntad propia

Mathilde Forget

Tránsito Editorial

16,95 €

Por voluntad propia, segunda novela de Mathilde Forget, es un intenso relato de tono autobiográfico en el que la autora explora la ambigüedad que hay detrás de las palabras. Forget hace un retrato sutil y afilado del desalentador sistema judicial, que a menudo culpa a sus víctimas y las avergüenza. Una novela sorprendente y poderosa, llena de intriga, que mezcla ligereza y rabia, sobre una agresión sexual.

Tonterías

Juanpe Sánchez López

Letraversal

14,90 €

Juanpe Sánchez López ha publicado Desde las gradas (2021), Superemocional. Una defensa del amor (2023) y ha antologado, con Berta García Faet, Estrellas vivas. Antología de poesía cursi (2024). Y ahora regresa a las librerías con Tonterías, un poemario que en realidad es una comedia romántica sobre la imaginación, las crisis y el amor con coches rápidos, canciones mágicas y muchos novios.

Leonard y Hungry Paul

Rónán Hession

Alpha Decay

21,90 €

Leonard y Hungry Paul rondan los 30 años, están solteros y sus vidas son normales. No tienen que superar grandes obstáculos ni lidiar con un pasado oscuro, todo lo que les ocurre es convencional. Leonard, abatido por la muerte de su madre, redacta entradas para una enciclopedia infantil, y Hungry Paul vive con sus padres. El debut de Rónán Hession en la novela es una historia optimista y tierna.