És molt probable que, ni tan sols en els seus somnis més optimistes, na Mariona Caldentey no ho hagués mai arribat a sospitar. O sí, qui ho sap això, ningú no pot preveure com d’imaginativa i d’ambiciosa, en la seva innocència, pot arribar a ser una nina felanitxera. Tanmateix, quan només tenia sis anys ja feia cabrioles amb una pilota pel camp des Torrentó –un camp que ara justament porta el seu nom–, de ben segur que més d’un al.lot se la mirava amb enveja i malfiança, fa vint anys no s’usava això que les nines poguessin destacar a un esport tan tòxicament masculinitzat com era –com és?– el futbol de casa nostra. Diuen que més d’una vegada hagué d’aclarir que no, que ella no era en Mariano, que era na Mariona, no passeu pena, bossots, que prest sentireu parlar d’aquesta joveneta que corre amb la pilota com cap de vosaltres ho farà mai, ni amb la Play. De la terra de Felanis passà en poc temps, encara ni era juvenil, a les contrades de Ca na Paulina, a Ciutat, per destacar amb el Collera a la primera divisió femenina, poc abans que comencés una revolució en la que ella –i moltes altres quasi com ella– tant hi ha tingut a veure. D’allà, després de dos anys d’èxits i deixar bocabadat el personal, directa a Can Barça, per orgull infinit de son pare, que ara se la mira des del Cel. Curiosament, el seu debut com a blaugrana fou davant el Collera, a Barcelona, amb només cent espectadors de fa deu anys a la graderia. Na Mariona Caldentey, Caseta per part de mare, surt al camp en el descans, aquell dia no marcà, però si que ho va fer en el partit de tornada, a Mallorca, quan l’encertà amb el 0-1, poc abans d’arribar al minut noranta. Per allò, suposam, de la implacable i infal·lible Llei de l’ex. A partir de llavors ja era una frase feta: amb el 9, Mariona...

Els darrers anys han estat farcits d’èxits i d’una popularitat sobtada que ha portat amb excel·lència i molta discreció. Tothom ha pogut assistir al creixement quasi meteòric i a la professionalització del futbol femení –tot i que, vergonyosament, el principal club de l’illa, el Mallorca, no se’n dona encara per avisat. De la mà del Barça i dels resultats de la selecció, na Mariona ha viscut moments inoblidables, però també ha hagut d’afrontar dificultats i certes decepcions –les lesions inoportunes, alguna suplència inesperada, el malson dels Jocs Olímpics o el «piquito» del masclet Rubiales–. Fa poc temps, la gran sorpresa, el cop més inesperat per a tots: na Mariona deixa de ser blaugrana i se’n va a Londres, per defensar els colors de l’Arsenal i on, en ben poc temps, ja la consideren una gunner més, prest serà part de l’escut del canó. Per què? Si voleu saber amb pèls i senyals tot això i moltes coses més, bo serà que llegiu el llibre que la periodista esportiva catalana Laia Coll acaba d’escriure sobre i amb la nostra Mariona i que l’editorial barcelonina Cossetània ha publicat, ara fa menys de dos mesos: Mariona Caldentey, com hem canviat la història. Amb pròleg d’Andrès Iniesta que, més que un pròleg, deu haver escrit una precisa assistència de gol. Ben recomanable, no el deixin de llegir, encara se l’estimaran més, na Mariona...

