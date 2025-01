Passions mallorquines

Per escriure un llibre titulat «La genètica de les passions» es necessita una història amb un raig de follia i uns personatges amb un xic d’impetuositat. També ajuda que l’ambient i els paisatges aportin una gran dosi d’angoixa. Si, a més, l’autora és una persona que traspua sentiment, s’han reunit tots els ingredients necessaris per crear la darrera novel·la de Montserrat Espallargas.

Espallargas és una periodista nascuda a Barcelona, que amb”‘La genètica de les passions”’ ha guanyat el premi Ciutat d’Alcoi de Novel·la Isabel Clara–Simó. Té una llarga i intensa experiència professional a Mallorca. El seu llibre és, per tant, un compendi literari dels territoris de parla catalana. Malgrat aquesta afirmació igualadora, és l’illa la què posa l’escenari, essencial per a la trama. Uns espais que passen per Santa Catalina, per sa Pobla i, molt especialment, per s’Albufera. Cada un d’aquests indrets sembla escollit tan assenyadament, amb tant d’esment, que el lector queda convençut de què res del que succeïx durant la narració podria passar a un altre lloc. Els paisatges, grisos, quasi negres, incrementen la tensió present al llarg de les dues-centes vint pàgines del llibre.

Si la geografia de la novel·la és important, la vida interior, els sentiments i la psicologia dels personatges són transcendentals. Si s’ha treballat acuradament el paisatge, el paisanatge ha necessitat anys d’estudi, d’entrevistes i d’elaboració. Són tan profunds, que és lògic pensar i creure que l’escriptora s’ha sotmès a un profund procés introspectiu per apropar-se a les seves criatures de ficció.

Espallargas escriu: «Les passions són nefastes, haurien de ser aniquilades, exterminades, desballestades… O, més ben dit: castrades, perquè causen infelicitat, i el nostre esperit no és capaç de governar-les. La passió fa i desfà les conductes humanes i els qui s’hi sotmeten acaben patint-ne moralment els efectes». Després de llegir la novel·la, qualsevol lector signaria aquesta sentència.

Sense esbudellar la història, es pot dir que ens trobam davant un llibre que retrata molts dels conflictes més foscos que enterboleixen les relacions entre generacions. Fins i tot és lícit afirmar que algunes famílies, com la de la novel·la, són el veritable infern a la terra. Per a alguns, pocs, aquestes adversitats poden suposar una catarsi alliberadora, un rompre les cadenes per veure la llum. D’altres, la majoria, mai aconseguiran aixecar-se del tot. Encara que hi posin quilòmetres i temps de distància, continuaran lligats a la càrrega. Si algú es desferma, patirà la síndrome de l’home que surt de la caverna de Plató. Aquest és el problema de la protagonista.

Quan es viu un «naufragi darrere l’altre» els monstres familiars, que aquí abunden, no s’esvaeixen amb un toc de màgia ni amb un exercici de voluntat suprema. Pallisses, fills fora del matrimoni, bregues generacionals, infidelitats, morts, crims rurals, amenaces, silencis i crits són alguns dels monstres familiars que nodreixen l’obra. No són els únics. No desapareixen amb un toc de màgia ni amb un exercici de voluntat suprema. Els monstres «mai no moren».

Una altra de les virtuts del llibre de Montserrat Espallargas és el llenguatge. Domina bona part dels registres del català i molt especialment el de Mallorca, les expressions illenques són ben presents al llarg de tot el relat. No només escull amb precisió les paraules adients per a cada situació, també trasllada l’expressió oral al text escrit en un exercici que implica al lector amb la trama.

La lectura d’aquest llibre no deixa indiferent. Cada pàgina, cada frase, fins i tot cada paraula, és una galtada al lector acomodat.

Suscríbete para seguir leyendo