Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 15 de enero de 2025

Pedra a pedra

Bernat Morey

Editorisal Documenta

25,00 €

Quins materials utilitzaven els nostres avantpassats per a construir? Quin n’és l’origen? Se n’han portat de fora? Es varen emprar els mateixos materials arreu? Es construïa igualment un casal o una casa de pagès? Construïen d’una manera semblant els prehistòrics, els romans o els àrabs? Amb quins materials es va erigir la Seu? On es varen crear els pobles i per què?

La dimònia

A. Riera i M. Ribas

Nova Editorial Moll

24,00 €

Alguna vegada has tengut un somni tan gran que no hi has pogut deixar de pensar? Alguna vegada t’han dit que el teu somni és impossible o molt difícil d’assolir? Aquesta és una història de foc, de dimonis i de grans il·lusions que no moren amb el temps. La història de na Maria, una nina que tenia un somni tan profund que de tant pensar-hi, de tant somiar-lo, es va fer realitat.

Si una familia

Alba Dalmau

Angle

19,90 €

¿Qué es la familia? ¿Qué formas puede adoptar? ¿Hay alternativas al vínculo de sangre? La autora de Cardedeu profundiza en las relaciones familiares en esta novela protagonizada por Paloma, una auxiliar de vuelo cuyos padres viven su jubilación como hippies en México. El reencuentro con una antigua amiga, 20 años después, y la relación con un apicultor y su madre cambiarán su vida.

La estatua

Günter Grass

Alfaguara

16,90 €

En el décimo aniversario de su fallecimiento, Alfaguara recupera una joya inédita del nobel Günter Grass. Cuando le preguntaron con qué mujer de la historia del arte le gustaría cenar, Umberto Eco contestó Uta de Naumburgo, considerada durante siglos la mujer más bella de la Edad Media y acusada de brujería. A ella dedica Grass este libro, que parte de la estatua de Uta en la catedral de Naumburgo.

Vallesordo

Jonathan Arribas

Libros del Asteroide

18,95€

Nico es un niño que vive en un pueblo de Zamora. Juega a polis y cacos con los amigos, va en bici, pasa tiempo con su perra, se aburre y se divierte en el colegio, le duele la barriga, odia a los mastines del pastor, y le gusta ensayar coreos. También es el protagonista de Vallesordo, la primera novela de Jonathan Arribas, un autor llamado a convertirse en uno de los más interesantes de su generación.

Veníamos de la noche

Ernesto Pérez Zúñiga

Galavia Gutenberg

20,50 €

Ernesto Pérez Zúñiga construye una conmovedora e intrigante historia sobre la complejidad de las relaciones humanas, las búsquedas artísticas, la identidad, la redención, la locura y el amor. Las contradicciones de la sociedad contemporánea y de la conciencia habitan en esta absorbente novela, donde el resplandor de Roma, con sus claroscuros, es un personaje más.

Cartas Gallegas

María Ramos Salgado

Mr. Griffin

20,00 €

En estas cartas, enviadas desde Carnaloba, en la provincia de Ourense, María Ramos Salgado habla de la aldea en la que vive, de la casa de sus abuelos, de los gatos que la eligen, de sus paseos, del pan y del pescado, de la alegría, de los árboles, de los vecinos, de las meriendas y de la muerte. Al terminarlas, el lector habrá descansado de este mundo de prisas y de ruido y sentirá que tiene una nueva amiga.