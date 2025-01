La primera vegada que vaig tractar Ilan Rogoff, el pianista que fa unes setmanes en ha deixat, va ser fa més de trenta anys, quan el solista acabava d’instal·lar-se a Mallorca amb la família. Va venir a la seu de la Simfònica per oferir-se com a solista i director dels cinc Concerts per a piano de Beethoven. La cosa no acabà de funcionar i el projecte no es va portar a terme per diferents motius, no artístics, naturalment.

Des d’aquella primera entrevista ens tornàrem a veure i fins i tot materialitzàrem algunes idees, entre les quals un concert amb la versió de cambra dels dos Concerts de Chopin, inclosos dins els actes de la inauguració del Teatre Xesc Forteza de Palma o, anys més tard, la versió per a quartet de corda i piano del Quart Concert de Beethoven, un recital a Bellver amb un monogràfic Piazzola, així com l’enregistrament de l’obra pianística que Chopin escriví a Valldemossa.

Rogoff era una persona molt cordial. Parlar amb ella era enriquidor. Sabia de música i havia tractat de primera ma grans directors, primeres orquestres i teatres de prestigi. Pagava la pena escoltar-lo, a casa seva, a Cala Major o amb els peus sota taula a algun dels seus restaurants preferits, entre els quals un de xinès, que feien el millor ànec pequinès que he menjat mai.

Quan he sabut de la mort de l’artista he recordat aquests moments i altres. Feia temps que no ens vèiem, ara bé, segur que en una propera cita (que ja mai no es produirà) haguéssim gaudit igualment i mútuament de la conversa.

