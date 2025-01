Arrib al Camp d’en Prohom quan el sol d’hivern encara no fa una hora que ressegueix la carena de la serra d’Alfàbia. Els caminals estan amarats de rosada però la llum que s’escola per entre les branques despullades de lledoners, polls i rotabocs em convida a seure en algun dels bancs de fusta estratègicament repartits per les marjades. No ha estat immediat. M’ha costat mitja hora anar deturant el ritme, oblidar el mòbil, fixar el pensament en un radi de cinc o sis metres i de dos o tres segons. Deixar de pensar, àdhuc, en aquest article. I així i tot, el capet encara em parteix, a estones.

Per les marjades de l’altre costat, una canal de test fa córrer l’aigua de la font a la pica, de la pica a la bassa, de la bassa a l’estanyol... La terra de Sóller, com la de Banyalbufar, presenta un sistema circulatori aquàtic essencial que es perd més enllà de quan els mallorquins resàvem cap a la Meca. Un patrimoni material, però també sonor, que el solleric Joan Arbona i Mas transita i anota. Tot convida al somni.

Com el somni que fou, el d’un grapat de naturalistes i brusquers, que el 1980 imaginaren un espai de ciència i pau on avui hi hauria -amb tota probabilitat- un hotel urbà o una casa privada de no sabem quina nacionalitat. A l’any 1985 Josep Lluís Gradaille i Tortella engrandí la gesta i imaginà un jardí que havia d’anar poblant l’ermàs primigeni al llarg d’aquests darrers 40 anys. Uns armaris compactes, a les cases, amb la humitat i temperatura controlades, garanteixen el bon dormir d’herbaris històrics com el de Francesc Bonafè i Barceló o el del Germà Bianor. I un banc de germoplasma, reservori genètic de llavors, estotja pacient les particularitats evolutives de la nostra flora i -tal com deia Bonafè- de l’illa dins l’illa que és Sóller.

Ressona en el meu cap el topònim. Els prohoms són persones de profit. I la costa de la Prohomonia a Ciutat condueix també a un verger. Surt del Jardí Botànic de Sóller vorejant una renglera de ginkgos. A la bardissa de la pau, un merlot es fa veure sobre la murta en silent moviment. I ja dins el cotxe cerc, a la meva llista de clàssiques breus, la composició d’Arvo Pärt «Spiegel im spiegel» (mirall en el mirall) perquè m’ajudi a prolongar l’estat de serenor.

