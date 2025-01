Aquests dies i a partir de la columna de la setmana passada en la qual esmentava Paul Simon, he rebut una nota d’una lectora, a la qual agraeixo que s’hagi posat en contacte amb mi per dir que ella també és seguidora de Paul Simon. Sempre és bo saber que algú ens llegeix i que les nostres paraules impreses en el diari no queden només per embolicar capses o evitar deixar marques de sabates quan hem fregat el trespol de casa. Gràcies Maria Rosa.

Avui vull tornar a la música pop, o si més no, a alguna de les seves formes, en concret al Rhythm-and-blues, un gènere musical difícilment classificable, però que, com el defineixen les enciclopèdies de la música, «el seu ritme va ser la base del desenvolupament del rock and roll». I és que, aquests darrers dies de l’any 2024 ens ha deixat una figura indiscutible d’aquesta forma musical americana. Ens referim a Peylia Marsema Balinton, més coneguda com a Sugar Pie DeSanto, nascuda el 1935 a New York y educada a Califòrnia en el sí d’una família filipina i americana.

Pie de Santos col·laborà amb els grans de la música americana de la seva època, posant segones veus a artistes com James Brown o Jonny Otis, qui fou el primer músic que confià en ella.

A més de parella musical d’aquests i altres noms, en solitari enregistrà diversos discos amb cançons com I want to know o Slip-in mules, que foren èxits de vendes, de públic i de crítica. També és molt recomanable el disc Classic sugar pie, publicat el 1997.

