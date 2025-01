Regalau llibres, festes de plaers (i III)

LLEGIU BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL

Primer de tot vull recordar Rosselló-Pòrcel, un poeta que tal dia com avui, 5 de gener, de l’any 1938, va morir de tuberculosi als 24 anys al Sanatori del Brull (Osona). M’he passat una bona estona recitant els seus versos i escoltant les inspirades versions cantades de Maria del Mar Bonet. Té una obra completa Imitació del foc (Edicions 62) que demostra la riquesa poètica creativa d’un escriptor tan jove però que coneix els clàssics catalans i europeus, els poetes contemporanis (Riba, Carner, Foix), els poetes de la generació espanyola de 27, i els surrealistes. Segons Carles Riba és un llibre d’una maduresa extraordinària amb un dels títols més bells de la nostra poesia. Es convertí en un símbol de la poesia nova que influí en les generacions de postguerra. El seu amic Salvador Espriu digué que en aquest llibre la llengua catalana arriba a uns últims extrems de nitidesa i de cristal·lina subtilitat. I afegeix «un llibre sòlid, segur d’ell mateix, sense concessions de cap mena, sacrificant a la pregona veritat possible de la inspiració possibles temeritats enlluernadores. Tobareu de tant en tant fines deus d’emoció continguda». Us recoman amb passió aquesta obra que sempre us farà companyia.

BENEFICIS DE LA LECTURA

Estic content perquè algunes lectores, i qualque lector, m’han dit amb gratitud que havien comprat alguns dels llibres que recomanava aquestes setmanes passades i havien passat un guster. Per això faré un parell d’espots publicitaris del fet de llegir. La lectura eixampla la nostra experiència del món i la nostra comprensió dels altres; augmenta les nostres capacitat cognitives i afectives; ens dona distància i ironia, amb relació amb la pròpia vida; ens fa guanyar alçada, ens dona estil i allunya la malaltia d’Alzheimer; millora les condicions de la nostra existència i ens fa més presents al món i als altres. Una dona o un home que llegeix va més lluny que els altres i funciona millor en tots els fronts. I la lectura no té efectes secundaris dolents.

LLIBRES

Començ amb una escriptora austríaca que es troba als marges i practica un inconformisme radical: Elfriede Jelinek. El 2004 va ser guardonada amb el premi Nobel, i Knut Ahnlund, un membre històric de l’Acadèmia Sueca, va dimitir perquè considerava l’obra d’aquesta dona com a pornogràfica i antiartística. És una autora que no vol seduir al lector sinó que moltes de vegades el considera un estrany que guaita per una escletxa per veure alguna cosa prohibida i que ha d’acceptar les conseqüències de la seva curiositat. De vegades el mossega! Al margen (Temporal) és el discurs de recepció del Nobel de Jelinek, traduït pel seu amic Adan Kovasics, en què explica el fet inquietant que els seus escrits fossin celebrats a un nivell tan alt per la quals cosa el seu refugi lingüístic que li servia de barrera entre el món i ella s’havia girat en contra seva. El llibre inclou un assaig de Kovasics, Cita, que tracta de la importància de la cita en la literatura d’una autora que sol fer feina amb cites de la Grècia antiga. L’altre llibre que recoman és Declaración de persona física (Temporal), amb una bona traducció, de José Aníbal Campos, que tracta de la investigació fiscal a la qual Jelink va ser sotmesa. Això va implicar el registre de ca seva a fons, del seu ordinador i fins i tot dels seus correus electrònics privats. Aquesta invasió de la intimitat va ser molt traumàtica per ella i va viure el procés com una forma de càstig afrontós. El cas va ser arxivat als sis anys. Jelinek ho va dir molt clar: «Es tractava de posar a la picota una feminista d’esquerres». Una veu implacable. Dos llibres molt bons.

En primera persona (Empúries), de Vicenç Pagès Jordà. Quina llàstima que morís tan jove aquest narrador extraordinari! Un llibre d’una trentena de relats breus en què Pagès Jordà no s’atura de cercar camins nous i estratègies inèdites, vol renovar la literatura sense oblidar mai la tradició; inventa formes novelles de contar que et sorprenen, experiències literàries en què lucidesa, ironia i humor es conjuminen; treu a la llum angles morts de les relacions humanes, problemes sense solució o s’afica en els enigmes de la nostra contemporaneïtat amb eficàcia, i recerca les singularitat identitàries. Màrius Serra, que fa un pròleg excel·lent, el qualifica de visionari, polígraf i jogasser. Una de les seves frases marca un horitzó de joc en què la clava a fons:»Si sabés perquè escric sabria qui soc. Si sabés qui soc potser no escriuria». També podeu llegir un altre llibre seu, pòstum i extraordinari: Kennedyana (Folch&Folch), que és el retrat del a família Kennedy des que va arriba als EUA des d’Irlanda i dels principals personatges del seu entorn. Un dels centres és l’assassinat del president John F. Kennedy al costat de Jackie, la seva dona, i realitzat per Oswald, el suposat assassí. Tot això apareix enrevoltat de llibres, de sèries de tevé, d’obres de cinema, d’informes bromosos, d’al·lusions a conspiracions reals o inventades i també amb relació amb d’altres magnicidis que ens recorden la família dels Bòrgia, els fets luctuosos de Mayerling, l’assassinat de l’Arxiduc austríac a Sarajevo o una sèrie de tevé com Dallas. Tot això ho cuina la perfecció Pagès Jordà i ens dona un llibre innovador, exquisit, ple de referències enigmàtiques que juga amb la nostra imaginació i vessa poesia per totes bandes. Molt recomanable.

Tots els contes (Proa) de Flannery O’Connor. Són trenta-un contes dels quals n’hi ha dotze que O’Connor no va incluir en cap llibre de la seva vida curta. Foren guardonats amb el National Book Awars. Una escriptura d’una dona malalta que sabia què feia i per què ho feia per la qual cosa s’enfronta amb temes durs, crus i que tenen una forta empremta social del Sud dels Estats Units, especialment la seva Georgia natal, un lloc marcat per la violència i l’odi racial que també retrataren els seus companys Carson Mc Cullers, Harper Lee, Eudora Welty, William Faulkner, Thomas Wolfe i Tennessee Williams. Una religió que ofega als seus personatges, uns conflictes racials que els estamenegen i una lluita per la llibertat que fracassa tot sovint converteixen la seva obra en una visió desolada i patètica de la natura humana. Emperò hi ha també molts de moments de consol i de transfiguració que es reflecteixen en una prosa d’estilista on hi brilla una estranya bellesa i una íntima descripció moral de la naturalesa humana d’uns protagonistes que viuen en un món crepuscular. Precisió narrativa i prosa poètica que ha sabut traduir a un català esplèndid Ernest Riera Arbussà. Aquests contes llegits en aquesta versió cronològica ens mostren el talent ple de fervor i incandescència de l’O’Connor i un panorama únic d’una de les ficcions més tràgiques i pertorbadores del segle passat. Una meravella!

