Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 9 de enero de 2025

Bertoldino

Ricoberto Ramell de flors/EleuterioBroquet de pipa

Editorial El Gall

Bertoldino és una comèdia breu ben significativa en la trajectòria d’escriptura de Mossèn Miquel Clar. Demostra com era de versàtil la seva ploma i desvetlla la capacitat per recrear gèneres populars i d’entreteniment i didactisme. Resulta sorprenent com podien arribar a Mallorca, a Santanyí i a Es Llombards, peces que feren una trajectòria paral·lela dins Europa.

Portada del llibre: Bertoldino / .

Memorias de un gremio de mujeres trabajadoras

Virginia Woolf

Olañeta

En este pequeño libro, por primera vez en castellano, revivimos de la mano de Virginia Woolf la formación de los sindicatos de mujeres trabajadoras y sus periplos hasta conseguir derechos fundamentales. Woolf es una de las escritoras más estimadas y mejor valoradas del siglo pasado por su literatura y su postura feminista y como joven comprometida.

Portada del libro: Memorias de un gremio de mujeres trabajadoras / .

Benvolguda senyora Christie

Núria Pradas

Columna

21,50 €

La ganadora del Ramon Llull 2020 con Tota una vida per recordar homenajea a la reina del misterio con esta novela de intriga ambientada tras la Segunda Guerra Mundial en Dartmouth, al sudoeste de Inglaterra. Allí se encuentra la librería que la protagonista acaba de heredar de su tía, un lugar idílico hasta que descubre la relación oculta entre un crimen local y un infame episodio de la historia británica.

Las aguas

Bonnie Jo Campbell

Dirty Works

27,50 €

Los habitantes de Whiteheart no se atreven a cruzar el puente que lleva a la isla Massasauga, en medio de la gran zona pantanosa de Las Aguas. Allí dentro, separadas del pueblo y desafiando a los designios divinos, viven las misteriosas mujeres de la familia Zook, brujas o ángeles, inspirando temor y reverencia. Donkey, la más joven, revolucionará la vida de la comunidad y sacará a la luz viejos secretos.

Amberwell

D. E. Stevenson

Alba Editorial

23 €

En Amberwell, una casa en Escocia en la que los Ayrton han vivido durante generaciones, es tradición que cada generación añada un toque recreativo a la propiedad. La actual señora Ayrton construye en el jardín una fuente con una estatua de una sirena que ha diseñado ella y para cuya inauguración da una fiesta. Así comienza una trama que se prolongará hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Brat

Gabriel Smith

Chai Editora

21 €

Gabriel vuelve a la casa de su infancia tras la muerte de su padre para vaciarla y prepararla para la venta. Durante esos días en que explora los cuartos vacíos, empieza a desmoronarse. En medio de todo eso lee los cuentos de su exnovia en una revista, evita los e-mails de su agente reclamándole un libro, ordena los papeles de su padre, un guionista, y su madre, una escritora que ahora vive en un asilo.

Nosotros matamos a Stella

Marlen Haushofer

Contraseña

15 €

Mientras su marido y sus hijos pasan el fin de semana fuera, Anna aprovecha para levantar acta de los meses que transcurren desde que Stella, la hija de una amiga suya de la infancia, llega a su casa hasta que la muchacha sufre un accidente de tráfico y pierde la vida. En su narración, Anna da cuenta del trastorno que supone la llegada de Stella para la armonía que reina en ese hogar burgués.