Adesiara m’agrada tornar als músics pop que en algun moment de la meva vida foren importants. Entre aquests noms, en un lloc especial hi tenc Paul Simon, en solitari i com a membre del duo Simon & Garfunkel. Per cert, ja sé que és una altra història, però aprofitaré per dir que Art Garfunkel és, a més de músic, matemàtic, una combinació no tan rara com hom pot pensar, ja que podem trobar un grapat de compositors que a la vegada destacaren o podrien haver destacat en el món de les ciències: a més de l’esmentat Garfunkel tenim Brian May, el guitarrista de Queen que és físic, Jon Buckland, cofundador de Coldplay que és també matemàtic, Clarence Leonidas Fender, el creador de les guitarres elèctriques que porten el seu nom, que també era contable. I sense oblidar Albert Einstein, que sovint deia que ell veia la ciència amb ulls de músics i que de no haver-se dedicat a la física segur que hauria estat violinista professional. De fet, tocava el violí millor que alguns professionals de la seva època.

Però tornam a Paul Simon, que era el motiu d’aquesta columna. D’ell, aquests dies de Nadal, he recuperat una cançó, American Tune, escrita el 1973 i inclosa en l’àlbum There Goes Rhymin’ Simon.

En aquesta cançó, el compositor i cantant agafà la melodia d’un Coral protestant, creada per Hans Leo Hansler en el segle XVII i que ja també emprà Bach al manco en dues obres: L’Oratori de Nadal i La Passió segons Sant Mateu.

Hansler, Bach, Simon. Bona terna musical.

Suscríbete para seguir leyendo