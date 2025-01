Passes de museu (I)

Mentre escric aquest article, em tem que fa 150 anys que Modest Mússorgski compongué la suite «Quadres d’una Exposició», la qual inspira el títol i l’enfocament de la secció que avui encetam. En aquesta suggerent partitura, original per a piano sol, el compositor rus s’imagina passejant per una sala d’exposicions amb quadres del seu amic Víktor Hartmann. És aquest tema musical, el del passeig, el qual Mússorgski anomena «promenade» (sol, fa, bsi, do-fa, re...), el que aquí interessa. Em propòs -de quinzena en quinzena- fer passes de museu, transitar aquests espais de realitat imprescindible, focalitzant l’atenció en l’anar i venir del capet mentre el cos deambula de sala en sala, de peça en peça.

El d’avui és un museu de dimensions molt humanes. Res a veure amb els grans museus europeus que, físicament parlant, sempre cansen. És un museu d’història. I els museus d’història són com a màquines del temps. Miren d’implicar-nos en la recuperació de realitats passades, amb el convenciment que només si coneixem d’on venim, podrem entendre on som i per què som.

Començ per la primera sala. Collarets, ceràmica domèstica, pedra treballada, metalls i aliatges prehistòrics. I armes per caçar... o per fer la guerra. La sala romana és petita, com petit era Soci Alcimedi, de qui una làpida en certifica la mort als 4 anys, 11 mesos i 27 dies. El següent espai conté els importants mosaics paleocristians de la basílica de Son Peretó. I entre ells, la sereníssima làpida de Balèria, qui «va viure en pau i sortí d’aquest món el segon dia de les calendes d’octubre».

Però és a la darrera sala on la reproducció arraconada d’un grafiti medieval em pega una bona sacsada, com si desvetlàs d’un cop l’essència de tot aquest recorregut. Es tracta d’un petit escrit sobre el marès de la planta noble que diu: «Si el temps mi bastés». Els músculs es relaxen, el cos s’amolla i, sense parpellejar, la vista reposa sobre la paraula «temps». I, com si tot encaixàs, qui ho va escriure signa amb el llinatge de Vives.

Surt de la torre dels Enagistes, al raval de Manacor. Sota els xiprers, un xàtxero blanc remena la cua amunt i avall per damunt la gespa de la vorera. Pels sementers, vinagrelles, llevamans, ravenisses i alguna flor escadussera d’ametler. Ja dins el cotxe cerc, a la meva llista d’imprescindibles, la cançó de Brian May (Queen) Who wants to live forever?

