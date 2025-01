Homenatge a un pròleg

En diàleg, el número 39 de la col·lecció, presenta Lleonard Muntaner editor la conversa entre Bàrbara Duran com a musicòloga i Antoni Parera Fons, compositor i productor musical, a qui el títol descriu: “Música d’aigua, sal i llum”. El tercer element d’aquest diàleg en què, evidentment, el protagonista és i ha de ser Parera Fons, l’aporta Guillem Frontera en el que probablement és el seu darrer text publicat en vida; mostra de la seva generositat i del seu saber fer, que dirien els francesos.

Ara més que mai trobarem a faltar la saviesa i la visió totalitzadora (n’era un toter de possessió, com ell deia) de tot plegat. Aquest text meu, el millor que puc fer és donar-li a Guillem Frontera la paraula, perquè al seu pròleg diu tot i el millor que es podia dir d’aquesta publicació, que no m’atreveixo a dir biografia perquè és una conversa amb molta informació.

Quant a l’autora, diu en Frontera que és una «musicòloga vitalista i ben formada (excel·lent combinació)» que posa a la seva tasca la passió divulgadora amb base erudita. Bàrbara Duran segueix en aquesta conversa escrita a Antoni Parera Fons «com a autor i com a productor, feina, aquesta darrera, en la qual ha excel·lit i que potser no se li ha reconegut com es mereix». Perquè, és clar, el situa com a capdavanter. «De l’evolució de tot plegat no és menester parlar-ne: Manacor s’ha erigit en un centre flamejant de cultura, n’han sorgit tota mena d’artistes que s’han obert camí fins a fora del que entenem per país».

Guillem Frontera ens fa un bon resum del que se’n parla al text: anades i vingudes per l’obra feta, la compositiva i la de producció, el treball desenvolupat, del que ens queda una sensació de grandesa i de reconeixement, malgrat que ens manqui potser una mica d’ordre. L’autora escriu, demana, transcriu o reflexiona ara usant els parèntesis, ara les notes a peu, ara donant entrada a textos literals d’altres crítics en un anar i venir (i qualque repetir) que ens fa una aproximació a la monumental tasca del personatge senzill que sembla ser Antoni Parera. Hi afegeix, al final, dues aportacions molt interessants, com són el catàleg d’obres de l’artista i un índex onomàstic on es troben moltes sorpreses, les mateixes que recorren el llibre.

Em sembla que aquesta publicació és una primera passa per a la descoberta d’un músic amb una gran empremta, però reconec que m’he quedat amb ganes de més i, per què no dir-ho, d’una mica més de sistematització. De què Antoni Parera és un gran músic de vàlua poc reconeguda, no em queda cap dubte.

Per cert, escric això escoltant els poemes de Guillem Frontera musicats per Parera Fons i cantats per Joan Pons. Allò de la música i la paraula és un tema que pren força a aquest diàleg.

