Acaba el mes d’agost i amb ell retorna la nostra proposta setmanal. Siau Benvinguts.

L’estiu ha estat bona època per conversar a la fresca. Tertúlies de molts i variats temes han omplert patis, jardins o fins i tot, espais ran de mar. Mirau només uns exemples que he pogut viure en directe: Una explicació, seguida de debat, sobre la història de les barques del bou a Mallorca, amb Pere Oliver i na Bàrbara Terrassa dirigint el tema; a Sa Bassa Nova, conversa sobre el bé i el mal, acompanyada d’un trempó amb Jaume Sureda, Climent Picornell i Margalida Gili; per altra banda Llorenç Valverde ens guià sobre el curiós món de la Intel·ligència Artificial; amb Pep Lluís Pol i Nadal Crespí conversàrem sobre un projecte que relacionarà matemàtiques i cultura popular a Inca i del qual segur en parlarem ben aviat; a Son Comparet de Son Servera i amb uns amfitrions impagables, els germans López-Nadal, discutírem sobre com ha canviat Palma els darrers anys, allà l’amic «Zaca» Sánchez Cuenca em parla d’un bon llibre, «Los Bernoulli»; amb Damià Alou, també present a la trobada serverina, havíem conversat dies abans a la Colònia de Sant Jordi, davant un pa amb oli exquisit al bar Can Gori, sobre temes musicals, Wagner entre ells; el compositor alemany també fou l’excusa per trobar-nos amb en Jaume Vaquer i en Pere Armadàs; amb Joan Roca, Tomeu Orell, Maria Antich, Biel Vich i Maria Moreno, posàrem sobre la taula com hauria de ser la ràdio del futur... I així més trobades i converses. Horabaixes d’estiu, temps per a la reflexió pausada, estones per a la tertúlia.

