Només una mica de coratge

Voldria tenir l’ull del falcó i la paciència del llop.

Encara que les persianes estiguin tancades endevín entre els cruis de la fusta que defora ja hi bat un soleller estiuenc que intenta creuar amb petits raigs làser cap a l’atmosfera blavosa de la cambra. He viscut una nit estranya, estriada de somnis i enclava d’imatges fugaces oblidades tot d’una que m’han deixat el cap feixuc, les cames pesades i la boca seca com si ahir hagués begut massa. No es vera. Només he tastat l’aigua d’ençà que vaig arribar a aquesta casa ahir dematí. L’hora estava consignada en el correu. Si pot arribar a les onze la meva filla, Elionor, i jo l’esperarem a la sala dels rellotges. Quan toqui la campaneta en Julià i na Rosa, els majordoms, li donaran la benvinguda. Si no fos que el senyor de l’agència de col·locacions, don Jordi, ja m’havia advertit tot allò em semblava a la vorera de la inversemblança. Ha tengut molta de sort perquè s’han presentat algunes al·lotes per aquesta feina. I li puc assegurar que els currículums eren excel·lents. Si li he de dir la veritat no sé perquè l’ha triada a vostè. Hi ha alguna cosa que se m’escapa. Potser perquè té una cal·ligrafia anglesa molt suggerent. No ho sé. L’anunci era molt evasió i don Jordi m’ha donat unes quantes indicacions molt vagues sobre la naturalesa de la feina. El sou era elevat. Això m’ha fet pensar amb unes jornades esgotadores. Quan vaig agafar el taxi i vaig donar l’adreça aquell conductor va fer cara de prunes agres. No conec aquest carrer, ara ho miraré. I després de consultar un parell de llibres que duia em va dir que telefonaria un col·lega. És un passatge particular pel barri de la Seu que no surt a la guia. Mentre anàvem des del barri del Terreno on compartia un apartament amb una amiga infermera cap a Palma em venien al cap tots els llocs on havia passat i que havia estimat (la casa de Salern on vaig néixer, les cales del Mal Pas on vaig passar els primers estius, l’àtic de Barcelona on vaig descobrir la gran ciutat, el mas de l’Empordà on vaig creure que havia trobat l’amor, etc.); i tots aquests llocs eren per a mi pura absència però continuaven existint, en aquest moment precís, sense mi. Això em semblava increïble i injust i durant un segons aquest sentiment d’injustícia, mesclat amb la irrealitat d’aquell camí que em feia pensar en una ciutat desconeguda on acabava d’arribar i que tenia alguna cosa de la matèria dels somnis, em feren fer tota una sèrie de borratxos a la plagueta que tenia entre les mans. Tots els mots eren possibles. Tots els mots eren allà, a punt de coagular-se. I només dos arribaven a la punta del bolígraf i dibuixaven una llargues majúscules vermelles: JO VISC.

No passis pena.

Arrabassava la fulla de la plagueta i la doblegava amb molta de precisió. I després la trencava amb trossets petits: una embosta de no-res. No hi ha res tan preciós com aquest matí de la meva vida, aquest matí infinitesimal, aquesta fina punta imperceptible en el firmament de l’eternitat, aquesta minúscula epifania que no existirà més que un cop i mai més. Sé que el taxi feia voltes i revolts per aquells carrers sense quasi circulació amb els casalots de murs gruixats i patis tancats amb barreres perquè els poguessin veure els turistes. Una galera amb un cavall marronós ens va tancar el pas cap al final del trajecte i el taxista i el conductor es barallaren amb uns grans crits. Finalment trobarem aquell carreró privat on el taxi passava amb molts dificultat. Però en Julià m’esperava i ho va arreglar tot en un moment. Només record les columnes del pati que s’obria a una escalinata plena de fulles de saló verdes i quènties als racons. La porta era gegantina. El gran hall tot ple de quadres negrosos per les parets. Després un conjunt de passadissos estrets amb portes a cada costat. La casa és gran. Hi ha moltes peces buides, em va mormolar en Julià. No vaig saber com i em trobava dins una sala en penombre amb una butaca immensa col·locada devora un finestral entreobert amb unes cortines que s’inflaven com a veles. La veu del senyor era fonda i lenta i emanava de tota la seva còrpora una majestat d’ocellot. A les parets hi havia rellotges de totes castes i també damunt les consoles que feien una música inquietant. Cop en sec el senyor s’aixecà i avançà amb unes passes ràpides cap a mi. Em va sorprendre perquè amb els cabells blancs i aquelles rues fondes que li travessaven el front hauria dit que era molt gran. Les presentacions són inútils. Ens coneixem. Era una veu sense edat. Ell em va agafar del braç molt suaument i em va empènyer cap a una porta del cantó. Sentia el tic-tac dels rellotges mesclat amb el renou dels meus talons sobre les rajoles amb motius blancs i negres. Seguirem travessant sales. I jo anava guiada dins la mitja llum que il·luminava les estances per la pressió de la seva mà en el meu braç. Després arribàrem a un hall d’on sortia una escala de marbre blanc i començarem a pujar lentament. Havia dit ens coneixem i en aquell moment havia recordat algunes fotos d’un home semblant a ell que posava davant un mur amb un fresc amb pastores i que mirava molt fixament a l’objectiu. Podria ser ell, que posava sempre aquesta foto en els diaris i en els llibres i en les històries de la literatura.

Una foto fixa.

El senyor va obrir una porta. La peça era vasta i espaiosa, amb molta de llum. Totes les parets estaven entapissades de llibres. A l’esquerra de la finestra una butaca negre i alta com la de la sala dels rellotges i orientada de biaix de tal manera que ell pogués dominar la peça i veure l’exterior. A la dreta, perpendicular a la finestra un buró. Farem feina aquí. Esper que el lloc li agradi. Qualsevol lloc m’agrada, hauria contestat. Però vaig callar. Aquests murs, aquests objectes, aquesta casa ombrívola amb olors fresques de pedra i de fusta m’agrada. Estaré tranquil·la, protegida del defora i de l’ahir. El senyor tanca els ulls un instant i diu: Jo sempre he viscut aquí. No m’agraden els viatges. Quan partesc per obligació me’n duc fotos de la casa, s’hi respira un aire diferent. S’aixeca fa una volta devora el buró i obri un calaix. Treu una llibreta de dibuix i me la dóna. Són retrats. Retrats meus. Fulla rere fulla descobresc, fets amb sanguina o tinta xinesa o grafit, dibuixos de la meva cara riallera o seriosa, somniadora o malencònica, tancada o oberta. Alguns esbossos han estat fets passejant pel carrer, d’altres a un bar, d’altres pinten el vol d’una mà, la llum d’un ull, la corba d’un llavi. M’assembl bastant. Deix el carnet damunt la taula. Vostè no fa preguntes. No sembla sorpresa. M’enrabii amb suavitat. Estic sorpresa. Però les respostes vendran totes soles. Basta saber callar. El senyor em demanà que m’assegués. La butaca era immensa i inconfortable, no sabia com havia de posar les cames. Ell es col·locà davant la finestra tapat per la claror que venia d’un jardí amb arbres altíssims que tocaven els porticons. La meva filla ha fet aquests retrats sota la meva demanda. Se li assemblen, és vera. La inquietud, el tremolor, la voluntat, també. Ella, Alícia, és molt hàbil. Ja la coneixerà. Ella l’ha seguida un parell de dies. Calia que jo sabés qui éreu, que jo us vés a través dels seus ulls. Ella també ho ha fet amb algunes altres persones que han contestat l’anunci. Sap per què l’he escollida? El senyor deixà la finestra i va anar cap al buró, es va asseure. Ara el veia de front. M’agrada vostè perquè no s’assembla mai. Vostè fuig, es fuig. No està mai immòbil, ni tan sols en aquest moment. No sabia què contestar i vaig dir: es podria equivocar. He contestat molt aviat. L’atzar venia per posar en la meva mà el fil perdut de la vida. Aquelles línies de l’anunci t’oferien una sortida improbable, però el gest més petit nega la mort. En què consistirà la meva feina?, vaig demanar d’un tret. La meva mà refusa escriure un llibre nou. Vostè la reemplaçarà. Veig els dits de la seva mà dreta que tremolen en un esforç per tancar-se i amagar-se en la butxaca del pantaló. Sembla un ocell paralitzat, que manté un moment el seu vol sense sentit.

