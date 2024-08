Anton Bruckner, el wagnerià tranquil...

Poc abans de l’esclat del que després s’anomenà Primera Guerra Mundial –i quan més capficat estava en la redacció inicial de la seva autobiogràfica La muntanya màgica, publicada finalment el 1924, en plena postguerra– l’escriptor Thomas Mann defensava amb entusiasme que el que més i millor definia la superioritat de la nació alemanya per sobre la resta dels països que l’envoltaven, com eren França, Rússia o Anglaterra, era la seva cultura. Més enllà del context nacionalista del moment –una eufòria patriòtica que l’enfrontà, per cert, al seu germà Heinrich, també escriptor–, hom no pot deixar de reconèixer que, si més no en termes musicals, la tradició germànica, alemanya i austríaca, és senzillament insuperable, des del segle XVIII fins a la finalització de la Segona Guerra Mundial. Si ho plantejàs en termes futbolístics, quina altra «nació» pot presumir d’un planter que inclogui jugadors com Bach, Telemann, Händel, Glück, Mozart, Beethoven, Strauss (Richard, s’entén), Haydn, Mahler, Brahms, Schubert, Schumann, Mendelssohn o Schönberg, només per dir els que més o menys tothom té presents? Me’n deix cap que pugui ser inclòs a la convocatòria? Idò sí, he comès el pecat de deixar fora de la llista un tal Anton Bruckner de qui enguany, precisament, celebram el segon centenari del seu naixement. Un autèntic constructor de catedrals sonores, tot sigui dit.

Anton Bruckner arribà al món, en efecte, el 4 de setembre de 1824, al petit i bucòlic poblet d’Ansfelden, a l’Alta Àustria, en el si d’una família molt catòlica i d’orígens bastant humils, tot i que (o precisament per això) son pare era mestre d’escola i l’organista de l’església de la vila. Tot feia pensar que el destí del jove Anton era seguir les modestes passes del seu progenitor, però la mort sobtada d’aquest provocà que la mare l’enviàs d’escolà al monestir de Sant Florià, localitat molt propera a la ciutat de Linz, capital del districte. Allà amplià la seva formació musical i començà a escriure música religiosa, alhora que s’iniciava professionalment dins el món de l’ensenyament i també feia les seves primeres passes com a organista.

Quan, ja l’any 1854, viatjà per primera vegada a Viena per completar el seu estudis musicals, un nou món s’obrí davant ell. Tanmateix, crida molt l’atenció que un austríac que des de ben petitó s’havia dedicat a la música no viatgés fins Viena abans d’haver fet els trenta anys, la qual cosa ens dona idea de la personalitat humil, poc ambiciosa i força discreta d’un Bruckner que, en efecte, era en tots els sentits l’antítesi del que prest seria el seu vertader referent musical i estètic, un Richard Wagner que en aquells moments ja era cap de llança del que en l’àmbit germànic s’anomenaria la «música del futur» o Zukunftsmusik, contraposada a la música més tradicionalista i conservadora que representaven compositors com, posem per cas, Brahms o Schumann. Per actitud, per orígens familiars i per formació, Bruckner encaixava millor en aquest segon grup i de fet, les composicions que havia realitzat fins aquells moments així ho feien pensar. Amb pocs anys, però, moltes coses canviaren. De la mà d’Otto Kitzler, director de l’orquestra de l’Òpera de Linz i ja consolidat com a organista titular de la seva catedral –si m’ho permeten, Bruckner fou a Linz el que Bach a Leipzig–, el nostre home enllestí un gir insospitat en el seu quefer musical i prest cridà l’atenció del mateix Richard Wagner, qui arribà a dir d’ell que si realment hi havia algú amb idees simfòniques desprès de Beethoven, aquest era Anton Bruckner. Tanmateix, la devoció era mútua: al final de l’estrena de Parsifal, a Bayreuth, Bruckner s’agenollà literalment als peus de Wagner, tot i que ja fregava la seixantena i anava ben feixuc. Què és el que havia provocat aquella radical transformació? L’esmentat Otto Kitzler hi tingué molt a veure. Deu anys més jove que Bruckner, fou ell qui el posà en contacte amb l’obra wagneriana, que prest l’enlluenrnà. També el posà en contacte amb altres simfonistes «moderns», com Berlioz o Liszt. Kitzler fou, per això, el seu professor d’orquestració i composició, tot ser més jove que el seu deixeble, el va empènyer a escriure obres diferents a les que havia fet fins llavors. Així arribaren el seu Quartet de corda (1862) i la seva Primera Simfonia en Fa Menor (1863). Allò no era més que el preàmbul del monumental corpus simfònic que va crear entre la dècada de 1860 i els darrers anys del segle XIX, just abans de morir, el 1896. Un catàleg que arriba fins a la novena simfonia –no podia ser d’altra manera, tot i que realment són onze–, la darrera d’elles inacabada. Basti dir que Bruckner, ja en els darrers anys de la seva vida, esdevingué el mentor d’un tal Gustav Mahler, ja es podran fer una idea...

Val a dir que el pobre Bruckner, sense voler-ho ell, es va veure mesclat ben enmig de la forta disputa artística, musical i estètica que es donà a Alemanya –a tot l’àmbit germànic, de fet–, durant la segona meitat del segle XIX. Allò tingué molt de «xoc» d’egos, en realitat. Així, tot i l’èxit de la primera versió de la seva Quarta Simfonia, estrenada a Viena el 1874 sota la batuta de Hans Richter –qui dirigí a Bayreuth, dos anys després, l’estrena de la tetralogia de l’Anell–, Bruckner hagué de patir els dards enverinats d’Eduard Hanslick, el cèlebre crític musical vienès. Hanslick, partidari de Brahms i dels «tradicionalistes», oposats als partidaris de la música del futur, mai li perdonà que hagués dedicat precisament a Wagner la seva Tercera Simfonia, el 1873. Les crítiques de Hanslick, per això, foren ferotges, no podem pas oblidar que Wagner s’havia quedat a gust a Els mestres cantaires de Nuremberg quan ridiculitza cruelment Hanslick a través del personatge de Beckmesser. En bona mesura, Hanslick es venjà de Wagner a través del pobre Bruckner, mentre ell, probablement, s’ho devia mirar, impassible...

