Quan els nostres padrins parlaven de l’any del grip, feien referència a la pandèmia que esclatà el 1918 i que provocà milions de morts. Ara, els nets ja tenim el nostre any del grip, el 2020, en el qual la COVID-19 posà a prova els sistemes sanitaris moderns. (Una vegada més, la pitjor part se l’endugueren les classes baixes i els països més empobrits.)

Isaac Newton tengué també el seu any de pandèmia. Fou el 1665, quan un brot primaveral tremendament virulent de pesta bubònica assotà la població de Londres. Fill de bona família, aquesta decidí partir a viure al camp, lluny del contacte amb la majoria de la gent i, segurament, en unes condicions de salubritat molt superiors.

Emperò és el cas que els científics recordam el període 1665/1666 no com l’any de la pesta londinenca, sinó com un dels dos annus mirabilis de la física (l’altre és el 1905 einstenià). En efecte, durant aquell any i escacs de confinament, el jove Newton farà tres passes de gegant que la ciència recordarà per sempre més: la teoria de la gravitació universal, el càlcul infinitesimal i, el que podria semblar un poc més senzill, la descomposició cromàtica de la llum blanca.

Fins a aquell moment, el color era una característica atribuïda als cossos i la llum era blanca per essència. Amb el conegut experiment del prisma, Newton demostrava que la llum estava formada pels colors bàsics que ja mostrava l’arc de sant Martí. Poc es podia imaginar que els colors acabarien sent, dins el paradigma actual, un codi de dígits binaris.

Personalment, em vaig comprar la primera càmera digital després de llegir una entrevista al fotògraf llucmajorer Antoni Catany i Jaume en la qual afirmava que havia fet el pas de la fotografia analògica a la digital perquè ja obtenia una gamma de colors molt superior. Qualsevol que manegi programes d’edició d’imatge haurà comprovat com el color RGB (de l’anglès Red, Green i Blue) ve donat per una combinació ternària de valors que van del 0 al 255. Això vol dir que cada canal ve caracteritzat per 8 bits i, per tant, el color RGB de la majoria de dispositius de pantalla (bàsicament mòbils i ordinadors) ve codificat per 24 bits. Parlam d’un ventall de quasi 17 milions de tonalitats quan l’ull d’una persona jove no arriba a discriminar més d’uns 10 milions de valors.

Suscríbete para seguir leyendo