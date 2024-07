Entre la paranòia mística i la pretensió de coneixement

Diuen, amb molt d’encert, que l’actitud científica està més del costat de les preguntes que ens plantejam que no pas de les respostes que després se’ns mostren.

La vida, la trajectòria intel·lectual i, sobretot, el misteri que envolta el rabí i pensador hebreu Abraham Abulàfia ho venen a demostrar sobradament. Nascut a la que avui en dia és la ciutat de Saragossa, l’any 1240, Abulàfia esdevingué ben aviat un autèntic vers lliure en el panorama de les lletres i la teologia jueva del món peninsular medieval, en una època en la que el cristianisme encara representava, amb diferència, la més endarrida de les tres tradicions religioses del Llibre i, per això, d’aquell món hispànic de conquesta, croada i ben precària convivència, en el que la raó i la fe, tot i ser radicalment distintes, es confonien d’una manera pràcticament indissoluble.

Abulàfia viatjà molt, bé fos per la seva inqüestionable vocació apostòlica, bé per causa de les equivocacions que li atribuïren ortodoxes i sectaris, que l’arribaren a acusar de massa original, d’interpretar Maimònides amb excessiu atreviment i, finalment, de llampant heretgia. Trescà amb persistència per Palestina, però la guerra santa dels croats –es veu que Netanyahu i Hamàs no han inventat res de nou– el tornaren, escaldat, a terres peninsulars.

Diuen que, després d’una visió mística que se li presentà a Barcelona –a saber què degué veure–, tingué l’ocurrència d’anar a Roma l’any 1280 per tal de convertir al judaisme ni més ni menys que el Papa en persona, la qual cosa per ben poc no li costà la vida. Atreviment doble el seu, si consideram que es tractava del tenebrós Nicolau III, el segon pontífex que donà la poderosa i temible família Orsini a la càtedra de Sant Pere, sent com era un dels principals llinatges de l’aristocràcia italiana durant la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement –els recoman llegir La bellesa i el terror, de la historiadora britànica Catherine Fletcher, per entendre millor la cara fosca del “lluent” i sobrevalorat Renaixement italià–. Era prou agosarat, Abulàfia, la qual cosa l’agermana ben bé amb el seu contemporani i equivalent cristià, el nostre Ramon Llull, que també patí les conseqüències d’atrevir-se a predicar la seva fe, els seus plantejaments conversius i el seu pensament místic en camp contrari. Tanmateix, les semblances entre el jueu Abulàfia i el cristìà Llull no acaben aquí, a saber si arribaren a coincidir alguna vegada per la seva mediterrània estimada: els dos, a mig camí entre el messianisme i la revelació mística, esdevenen mestres de la paraula i del símbol com a instrument per tal de poder arribar a la comprensió de Déu i, a partir d’ell, assolir el coneixement ple, però un ho fa a través de l’Ars Combinatòria i l’altre hi arriba gràcies a la Càbala –la Càbala és a la semiologia el que l’astrologia a l’astronomia, si m’ho permeten–. No ens ha de sorprendre, per això, que el semiòleg italià Umberto Eco fes servir el nom d’Abulàfia per referir-se a un ordinador a la seva críptica novel.la “El pèndol de Foucault” –una espècie d’”El codi Da Vinci” per a suposats lletraferits, jo no em vaig enterar de res quan la vaig abordar, ho confés, tal vegada era massa jove–. Si volen lectures exigents, per cert, ara tenen una bona oportunitat, perquè ens arriba de la mà de l’editor mallorquí Lleonard Muntaner aquest “Comentari “anònim” al Llibre de la Formació”, d’Abraham Abulàfia, amb traducció i introducció del medievalista, músic i especialista en literatura hebrea Neil Manel Frau-Cortès, mallorquí resident als EUA. Un llibre que, a més, compta amb un interessant prolèg de Rosa Planas, que també és la responsable de l’edició, com sempre acurada quan es tracta d’aquest segell. Ara bé, no se l’emportin a la platja, per favor, no puc imaginar un contrast més gran entre la lectura d’aquest text amb les massificacions de la fastigosa Mallorca estival. Poden patir un tall de digestió de conseqüències irreversibles...

